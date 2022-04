Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Bologna, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 18.30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Juventus-Bologna, gara valida per il trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, la formazione bianconera di Massimiliano Allegri ospita gli emiliani di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina a causa dei problemi di salute sopraggiunti nelle ultime settimane.

La formazione piemontese è alla ricerca dei tre punti per blindare il piazzamento in Champions League e tenere dietro le inseguitrici. La lotta per un posto nell’Europa che conta è ancora aperta, con Roma e Lazio staccate in elenco, ma a pochi punti di distacco. I felsinei di punti ne hanno conquistati, invece, 37. a dare il via al match è il signor Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Zingarelli. Al VAR, invece, il duo formato da Guida e Cecconi.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, Miretti, Bernardeschi, Kean.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Viola, Barrow, Sansone.