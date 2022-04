Juventus-Bologna, sorpresa per i tifosi: ritorno inaspettato dopo dieci anni

Sorpresa per i tifosi della Juventus alquanto inaspettata per la partita di questo pomeriggio contro il Bologna

La Juventus questo pomeriggio scenderà in campo contro il Bologna, in un match molto importante per blindare il quarto posto. La Roma è in agguato, è solo cinque punti dietro ed è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi della squadra di Allegri, nonostante giocherà contro il Napoli. L’obiettivo dei bianconeri è quello di concludere al meglio il campionato e conquistare la Coppa Italia, che potrebbe dare un’altra visione di un’altra stagione giocata sotto i soliti standard.

Nelle scorse settimane c’era stato il ritorno di Carlos Tevez all’Allianz Stadium. L’Apache aveva visto Juventus-Inter, finita poi 0-1, dalle tribune dello stadio ricevendo un’accoglienza calorosissima dal pubblico bianconero. E stasera ci sarà un altro grande ritorno, di caratura ovviamente differente per ciò che Alessandro Del Piero è stato per il mondo Juve.

Juventus-Bologna, Del Piero torna allo Stadium

Proprio così. Alessandro Del Piero tornerà all’Allianz Stadium dieci anni dopo, quando diede l’addio ai bianconeri in un match casalingo con l’Atalanta. Il numero 10 per eccellenza della Juve, secondo Sky Sport, non sarà solo. Al suo seguito ci saranno i ragazzi della Los Angeles Academy, che si stanno allenando sui campi di Vinovo e Cantalupa. Insieme a loro ci sarà anche lo staff, i genitori e gli accompagnatori per questo ‘premio’, per il quale sono stati acquistati un centinaio di biglietti.

I ragazzi saranno presenti in Tribuna Sivori, mentre Del Piero guarderà Juve-Bologna dalla Tribuna Agnelli. Un ritorno inatteso per com’è stato trattato l’ex capitano dal club bianconero al momento del suo addio, ma molto gradito da parte dei tifosi che sui social hanno dato sfogo a tutta la loro felicità