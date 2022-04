Juventus, Cherubini scatena il mercato: blitz con gli agenti

La Juventus scenderà in campo oggi contro il Bologna, ma Cherubini ha compiuto un blitz per un obiettivo di mercato.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro il Cagliari di Walter Mazzarri, la Juventus oggi, ore 18.30, scenderà in campo all’Allianz Stadium contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I bianconeri vogliono vincere per cercare di dare la spallata finale nella rincorsa al quarto posto.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha cinque punti di vantaggio sulla Roma di José Mourinho quinta. Dopo la gara di oggi contro il Bologna, la Juventus la settimana prossima giocherà in casa la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I bianconeri puntano alla vittoria della coppa nazionale per cercare di aggiustare una stagione abbastanza problematica.

La Juventus, difatti, non è mai stata realmente in lotta per lo Scudetto, anche se ha avuto la grande occasione di rientrare per il titolo nel match perso all’Allianz Stadium contro l’Inter di Simone Inzaghi. La dirigenza bianconera non è attenta solo alle questioni di campo, ma anche a quelle che riguardano il calciomercato.

Juventus, blitz di Cherubini per parlare con gli agenti di Badiashile

Come quanto riportato dal ‘Il Corriere di Torino”, infatti, c’è stato un blitz di Cherubini, direttore sportivo della Juventus, per parlare con gli agenti di Benoit Badiashile. Il difensore centrale del Monaco ha superato le noie muscolari che quest’anno non gli hanno permesso di giocare con una certa continuità.

Il club monegasco, sempre come quanto scritto dal quotidiano, è una bottega cara ma la Juventus punta molto sul centrale per cercare di rinforzare il reparto difensivo, che probabilmente dirà addio a Giorgio Chiellini a fine stagione. In quella zona del campo la ‘Vecchia Signora’ sta seguendo anche Rudiger, con il quale ancora non c’è ancora un’intesa sull’ingaggio, e Bremer, dove l’Inter è favorita per prendere il brasiliano del Torino.