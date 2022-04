Colpo di scena Inter: pronta un’operazione di mercato inaspettata

Dopo la vittoria con lo Spezia e a ridosso della partita di Coppa Italia con il Milan, l’Inter conferma di avere le idee chiare sul futuro

Con la terza vittoria consecutiva in casa dello Spezia, l’Inter ha confermato i segnali di ripresa dell’ultimo periodo. La formazione di Simone Inzaghi ha ritrovato i risultati e martedì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan si giocherà il passaggio per la finale ma soprattutto il derby con i cugini rossoneri può avere dei contraccolpi psicologici per la squadra che uscirà sconfitta dal confronto.

Inzaghi vuole raggiungere gli obiettivi per i quali è ancora in corsa ma la società nerazzurra lavora pure per costruire l’Inter della prossima stagione. Una delle prime mosse realizzate da Beppe Marotta riguarda gli effettivi già presenti all’interno della rosa. Il rinnovo di uno dei senatori è a buon punto.

Inter, Danilo D’Ambrosio rinnova: firmerà per un altro anno e disputerà la sua decima stagione in nerazzurro

Su Twitter, il giornalista Nicolò Schira ha parlato dell’imminenza del rinnovo di contratto di Danilo D’Ambrosio. Il terzino napoletano allungherà il suo contratto con i nerazzurri per un’altra stagione. Tutto è già pronto, firmerà dunque fino a giugno 2023.

Il calciatore compirà 34 anni il prossimo 9 settembre, in campo però continua ad essere un elemento di sicura affidabilità ed è tra l’altro un membro molto importante dello spogliatoio. D’Ambrosio è infatti arrivato dal Torino all’Inter a gennaio del 2014 per poco meno di 4 milioni di euro (come indicato da Transfermarkt).

La prossima pertanto sarà la sua decima stagione con la maglia nerazzurra. In questo lasso di tempo ha vestito la casacca dell’Inter in 254 occasioni, l’ultima delle quali ieri pomeriggio nella trasferta di La Spezia.

In questa stagione ha collezionato 21 partite tra tutte le competizioni. Sedici di queste sono arrivate in Serie A mentre altre volte ha giocato in Champions League e due apparizioni, infine, sono arrivate in Coppa Italia.

La sua avventura in nerazzurro sembrava potesse finire al termine di questo corso, così come per Andrea Ranocchia (il centrale è sceso in campo in nove occasioni durante questa prima annata con Inzaghi in panchina), ma ora il futuro di Danilo D’Ambrosio rimane legato ai colori nerazzurri.