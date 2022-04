Addio alla panchina e colpo di scena: Pirlo può tornare per davvero

Per Pirlo potrebbe concretizzarsi un’altra occasione in panchina a partire dalla prossima stagione: il bresciano può ripartire dall’estero

Andrea Pirlo, dopo la fine della sua prima esperienza in panchina, in questa stagione è rimasto fermo. Il tecnico bresciano tuttavia è stato accostato a diversi club nel corso di questi mesi ma nonostante ciò alla fine nulla ha spezzato il suo status da “allenatore in cerca di un’occupazione”.

Con i campionati ormai in procinto di terminare, l’ex centrocampista dovrà aspettare la fine della stagione per poi mettersi nuovamente in pista all’inizio della prossima. L’andamento della Juventus durante la gestione Max Allegri ha riabilitato il lavoro svolto da Pirlo un anno fa. Per lui adesso si fa intanto largo la possibilità di ripartire da una destinazione estera.

Pirlo, spunta l’ipotesi Braga: dal Portogallo informano di contatti in corso con il presidente del club lusitano

A dare notizia della possibilità di un futuro portoghese per Andrea Pirlo è stato il quotidiano lusitano ‘A Bola’. Secondo la testata sportiva, il presidente del Braga Antonio Salvador sta pensando all’ex Juventus per rilevare l’attuale tecnico Carlos Carvalhal (è in scadenza a giugno) in vista della prossima stagione. La formazione è appena uscita dai quarti di Europa League, eliminata dal Rangers Glasgow. Dopo la vittoria per 1-0 nel match d’andata, il Braga è stato sconfitto per 3-1 dagli scozzesi in quello di ritorno.

Pirlo avrebbe già raccolto informazioni e starebbe valutando la proposta del presidente Salvador. Il Braga occupa il quarto posto della Liga Nos, alle spalle di Porto, Sporting Lisbona e Benfica. Rispetto a questi ultimi, gli ‘arsenalistas’ – detentori della Coppa di Portogallo – hanno nove punti di ritardo mentre ne hanno otto in più sul Gil Vicente che peraltro ha una partita in più. Nelle ultime cinque partite della stagione, dunque, il Braga dovrà definire la qualificazione alla prossima Europa League. Un trofeo che Pirlo non ha mai vinto da calciatore.