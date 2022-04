“Critiche ingiuste”: Samp-Salernitana, attacco alla stampa e sfogo in diretta

Samp-Salernitana 1-2 vale la festa dei campani che credono ancora alla permanenza in Serie A. Nel post gara l’attacco del club alla stampa.

La Salernitana batte allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Marco Giampaolo. La formazione granata conquista tre punti utilissimi che consentono ai tifosi campani di sognare ancora la permanenza in Serie A. Grazie alle reti di Fazio e di Ederson il fanalino di coda della classifica generale sale a 19 punti in elenco e si avvicina a Genoa e Venezia.

Nell’immediato post partita è iniziata la festa della squadra e dei supporters che non sono riusciti a contenere l’entusiasmo per il risultato conquistato sul campo. Ai microfoni di ‘DAZN’ è intervenuto il direttore sportivo Walter Sabatini.

Samp-Salernitana, Sabatini a ‘DAZN’

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Ci sono dei tifosi con una fede incontrollabile che seguono la Salernitana ovunque – ha esordito -. Sono contento per loro, per me, per la squadra e per l’allenatore. Ora voglio vedere se le testate di Salerno daranno 3 in pagella a Fazio. Calciatori come lui non bisogna maltrattarli, ha una storia importante. Magari stavolta gli metteranno 4,5 in pagella“.

E prosegue: “Sono felice per Ederson, si sta affermando in maniera incredibile. Finalmente ci prendiamo questi tre punti. La vittoria di oggi ci fa iscrivere ad un campionato dalla durata di quaranta giorni. Mercoledì sfideremo l’Udinese, i ragazzi meritano di lottare fino alla fine per restare in Serie A. A Udine sarà un altro match con l’acqua alla gola, essenziale per il futuro della squadra. Questi tre punti ci faranno giocare le altre gare come se fosse il Mondiale. Abbiamo i mezzi per fare risultato anche contro l’Udinese”.