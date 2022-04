Ronaldo, ennesima frecciata: ‘attacco’ inaspettato all’ex Juventus

Attacco tanto a gamba tesa quanto inaspettato quello che ha ricevuto Cristiano Ronaldo sui social

E’ il weekend di Pasqua, ma i campionati non sono fermi. In Premier League si gioca praticamente sempre e ieri sono andate in scena alcune partite. Non tutte, però: le squadre impegnate in semifinale di FA Cup non sono scese in campo. A giocare è stato invece il Manchester United, che fin qui ha disputato una stagione più che sottotono. L’idea del Red Devils era quella di portare a casa almeno un titolo, a maggior ragione dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo.

CR7 è tornato a vestire la maglia dei Red Devils con le migliore intenzioni, ma le cose stanno andando male. Non solo l’uscita anzitempo in tutte le Coppe, ma anche la qualificazione in Champions League a rischio. Arsenal e Tottenham potrebbero estromettere il Manchester United. Ed è anche arrivata una frecciata non da poco nei confronti di Ronaldo.

La frecciata di Aguero a Ronaldo

Il Manchester United ieri ha battuto il Norwich 3-2 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha poi regalato il pallone a Garnacho, giovane calciatore dell’Under 18 Red Devils. Lo spagnolo ha poi postato la foto su Instagram, definendo CR7 come ‘GOAT’. Non si è fatto attendere il commento di Sergio Aguero: “Non hai ancora giocato con Messi, il migliore”. Un attacco non da poco nei confronti dell’ex Juventus.

La rivalità tra Ronaldo e Messi continuerà all’infinito. Entrambi hanno dominato il calcio europeo e si sono distinti per la loro professionalità e continuità nell’arrivare sempre fino in fondo. Non è dato sapere chi è il migliore di tutti, perché è anche una questione di gusti personali. Ma per Aguero non ci sono dubbi.