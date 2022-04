Balotelli, i guai non finiscono mai: mani nei capelli per Montella

Domenica da dimenticare per Mario Balotelli. L’attaccante italiano protagonista in negativo nella dura sconfitta dell’Adana Demirspor.

Una Pasqua da dimenticare per Mario Balotelli. L’attacante italiano, fresco escluso dai convocati della Nazionale italiana, non sta vivendo il suo momento migliore. L’avventura in Turchia prosegue con discreti risultati, ma nel pomeriggio è stato protagonista di un episodio che ha fatto tornare alla mente dei tifosi il vecchio Balotelli.

Oggi pomeriggio alle or 17 è andato in scena il match della trentatreesima giornata di Super Lig, campionato turco, tra Kasimpasa e Adana Demirspor. Dopo novanta minuti di gioco più recupero, per la squadra di Super Mario è arrivata una batosta non indifferente visto il 4-0 finale.

Kasimpasa-Adana Demirspor, Balotelli espulso

Sotto di due gol dopo quarantacinque minuti di gioco, la partita si è messa in salita ancora di più per la formazione ospite. Il motivo? L’espulsione dell’ex Serie A giunta al terzo minuto di recupero del primo tempo.

Il cartellino rosso è arrivato dopo un intervento scomposto a centrocampo ai danni di un avversario. L’arbitro Saglam ha reputato violenta l’entrata dell’attaccante italiano, anche se le immagini testimoniano una condotta non particolarmente violenta. Una vera e propria doccia fredda per la formazione di Vincenzo Montella che, nel secondo tempo, ha subito una vera e propria imbarcata viste le successive due reti subite nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

Un risultato decisamente negativo per Vincenzo Montella che ora è al quinto posto in classifica generale, distante due punti dai preliminari di UEFA Conference League