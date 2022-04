Il Milan ha scelto l’erede di Kessié: affare da 30 milioni

Renato Sanches al Milan al posto di Kessié: i rossoneri sono pronti a sferrare l’attacco decisivo sull’attuale centrocampista del Lille. 30 milioni la richiesta del club francese, ma attenzione anche al possibile addio di Brahim Diaz

Piovono nuove conferme su Renato Sanches al Milan. Il centrocampista portoghese, attualmente in forza al Lille, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. I rossoneri potrebbe decidere di accontentare le richieste del club francese, ma solamente in caso di un’altra cessione.

Pioli avrebbe già dato il suo ok all’affondo su Sanches, soprattutto perché ritenuto perfetto per il 4-2-3-1 del Milan della prossima stagione. Sull’ex Bayern Monaco resta forte anche l’interesse della Juventus, anche se decisamente in ritardo rispetto al Milan.

L’addio di Kessié potrebbe coincidere con una totale rivoluzione. Di fatto, oltre al centrocampista ivoriano, non è escluso che anche Brahim Diaz possa dire addio al Milan. I rossoneri starebbero valutando attentamente se riscattare o meno il fantasista spagnolo dal Real Madrid.

Renato Sanches-Milan, si fa sul serio: le novità sul rinnovo di Ibrahimovic

Renato Sanches primo obiettivo della linea mediana, finanziato dal risparmio sul monte ingaggi della prossima stagione. L’addio di Kessié, unito ai possibili mancati rinnovo di Romagnoli e Ibrahimovic, potrebbero spingere il Milan ad accelerare le operazioni sul centrocampista del Lille.

Quali sono le novità sul rinnovo di Ibrahimovic? Il Milan continuerà a interrogarsi nelle prossime settimane, ma i continui infortuni dell’attaccante svedese starebbe facendo pendere l’ago della bilancia verso l’addio definitivo. Ibra potrebbe decidere di dire addio al calcio giocato al termine dell’attuale stagione.