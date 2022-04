Atalanta stravolta: doppio addio pesante e tifosi spiazzati

In estate l’Atalanta chiuderà inevitabilmente un ciclo straordinario: il segnale potrebbe arrivare da un doppio addio molto importante.

Dopo aver vissuto diverse stagioni ad altissimo livello, stupendo il mondo con il suo scintillante gioco offensivo e i risultati ottenuti in Italia e in Europa, l’Atalanta è stata purtroppo costretta a “normalizzarsi” in quella in corso. E la sensazione è che il fantastico ciclo che l’ha vista centrare per 3 volte consecutive il 3° posto in Serie A e raggiungere i quarti di finale di Champions League sia inevitabilmente giunto alla fine.

Il futuro potrebbe comunque essere luminoso, con l’ingresso in società del nuovo socio americano Stephen Pagliuca e una dirigenza sempre più ambiziosa. Ma quello che sembra certo è che in estate, dalle parti di Zingonia, assisteremo a una mezza rivoluzione. Che comincerà con l’ormai certo addio al responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e potrebbe addirittura proseguire con la separazione dal tecnico Gian Piero Gasperini.

In attesa di sapere i piani sulla panchina, con tecnico e dirigenza che si incontreranno nelle prossime settimane, non mancano ovviamente speculazioni anche sul calciomercato. La rosa sarà rinnovata, e per sopraggiunti limiti di età potrebbero salutare Bergamo in estate due vere e proprie stelle dello spettacolare attacco della Dea. Parliamo di Josip Ilicic e Luis Muriel.

L’Atalanta in estate saluterà Ilicic e Muriel?

Come riportato da TuttoAtalanta.com, infatti, tra i tanti giocatori in bilico lo sloveno e il colombiano sembrano quelli più certi di non far parte del prossimo ciclo, indipendentemente dal futuro di mister Gasperini.

Ilicic, talento straordinario esploso molto tardi proprio indossando la maglia della Dea, dopo aver offerto prestazioni di altissimo livello ed essere stato centrale nel percorso che portato la squadra a giocarsela con i migliori, è crollato nelle ultime stagioni a causa di noti problemi personali. Che si sono ripresentati lo scorso gennaio.

L’Atalanta certo spera che umanamente riesca a superare il nuovo momento di crisi. Ma considerando che il giocatore ha da poco compiuto 34 anni e che il suo contratto scade nel 2023 è molto probabile che in estate possa arrivare l’addio. Eventualmente si tratterà la risoluzione anticipata con eventuale buonuscita.

Discorso diverso per Luis Muriel, che un certo mercato lo aveva ma che a causa delle ultime prestazioni non del tutto convincenti ha visto scemare l’interesse intorno a lui. A Bergamo sono convinti che possa ancora interessare a qualche top club e hanno stabilito la cifra per la cessione tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il colombiano, 31 anni compiuti sabato, potrebbe rappresentare una soluzione interessante e relativamente “low cost” per diverse big. Difficile comunque la sua permanenza, difficile anche stimare chi potrà prendere il suo posto. Al momento l’Atalanta valuta molte piste ma non ha ancora deciso quale percorrere con maggiore convinzione.

In ogni caso la sensazione è che sia Ilicic che Muriel non indosseranno la maglia della Dea nella prossima stagione. E che questo possa rappresentare il vero segnale che un ciclo indimenticabile, a Bergamo, si è definitivamente concluso.