Calciomercato Juventus, obiettivo Milinkovic-Savic: scambio a sorpresa

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic è tra i principali obiettivi della Juventus. Per prenderlo pronto lo scambio a sorpresa.

Abbandonate quasi certamente le ultime velleità di Scudetto, la Juventus molto probabilmente riuscirà comunque a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un’ottima notizia in chiave mercato, visto che consentirà ai bianconeri di disporre di liquidità sul mercato.

Uno dei reparti dove i bianconeri devono intervenire maggiormente è il centrocampo. L’acquisto a gennaio di Zakaria, arrivato in una sessione scoppiettante che ha portato in dote anche Vlahovic, è il primo passo per un deciso rinnovamento in mezzo al campo. Non è infatti un mistero che molti degli attuali componenti del centrocampo bianconero sono in uscita e dovranno appunto essere sostituiti.

Uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus è Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è da diverso tempo in cima alla lista delle preferenze di Allegri. Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera cercheranno in ogni modo di portarlo a Torino. In loro aiuto potrebbe venire un calciatore nell’attuale rosa della Juventus, che potrebbe essere inserito nella trattativa.

Juventus, la chiave per Milinkovic-Savic è Fagioli

Come riportano i colleghi di SportMediaset, la Juventus sarebbe pronta ad inserire nella trattativa anche Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista centrale, che si sta facendo le ossa alla Cremonese in Serie B, è uno dei migliori prospetti italiani e farebbe appunto gola ai biancocelesti.

Sarri sarebbe ben felice di accogliere Fagioli in rosa. D’altra parte il tecnico della Lazio si priverebbe comunque mal volentieri di un calciatore come Milinkovic–Savic, perno dell’attuale Lazio. La palla potrebbe quindi passare tutta nelle mani della società. Lotito dal canto suo, di fronte ad un’offerta allettante, anche con la presenza di una contropartita giovane e di prospettiva come Fagioli, potrebbe optare per la cessione del suo gioiello.