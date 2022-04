Colpo di scena Osimhen: annuncio inaspettato dal Milan

Il Napoli sta sfidando il Milan per vincere lo Scudetto, ma proprio dal team rossonero è arrivato un ‘annuncio inaspettato’ su Osimhen.

Dopo le vittorie di Milan ed Inter di venerdì scorso contro, rispettivamente, Genoa e Spezia, il Napoli di Spalletti è chiamato a vincere quest’oggi contro la Roma di Mourinho per non perdere quasi definitivamente il treno Scudetto. I partenopei, infatti, adesso hanno cinque punti di svantaggio dai rossoneri e tre dai nerazzurri che, però, hanno sempre una gara in meno.

L’Inter, infatti, recupererà il match contro il Bologna solo il prossimo 27 aprile. Il Napoli deve vincere contro la Roma non solo per non perdere ulteriore terreno dal Milan e dai nerazzurri, ma anche per ‘rinconquistare’ i propri tifosi. Gli azzurri, difatti, hanno sofferto molto questa stagione al Maradona, dove in campionato hanno subito cinque sconfitte.

Tra queste partite di Serie A perse a Fuorigrotta c’è stata anche quella con il Milan di Stefano Pioli dello scorso 6 marzo. I rossoneri vinsero al Maradona grazie al gol siglato da Giroud nei minuti iniziali della seconda frazione di gara. Tra i protagonisti di quel successo milanista bisogna inserire sicuramente Pierre Kalulu.

Milan, l’annuncio di Kalulu su Osimhen: “Nessun attaccante va in profondità come lui”

Proprio il difensore francese, arrivato al Milan l’anno scorso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Carlo Pellegatti su ‘Star Casinò’, dando anche un ‘annuncio inaspettato’ su Victor Osimhen del Napoli: “E’ un centravanti che viene sempre con te con una gran voglia, come se fosse un difensore”.

Kalulu ha poi concluso il suo intervento sul giocatore di Luciano Spalletti: “Ho giocato contro con qualche altro attaccante che va in profondità ma non come lui, che ha così tanta fiducia nella sua velocità. Con lui bisogna restare sempre concentrato, tra di noi c’è stato anche un bel duello fisico. Osimhen è un vero centravanti, davvero molto forte”.