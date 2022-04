Milan, colpo dal Real: Maldini ha un asso nella manica

Il Milan pensa in grande in vista della prossima stagione. L’obiettivo è un calciatore del Real e Maldini ci sta già lavorando.

Il campionato dovrà ancora dirci se il Milan riuscirà a vincere lo Scudetto o si dovrà accontentare della qualificazione in Champions League. In ogni caso, con i soldi della qualificazione alla massima rassegna continentale messi in cassa, i rossoneri potrebbero gestire il calciomercato con più serenità.

L’obiettivo numero uno di Maldini è quello di dare a Pioli una rosa qualitativa e di maggior respiro europeo, in grado quindi non solo di continuare a lottare in patria, ma anche di riuscire a ben figurare in ambito europeo.

Per questo il dirigente rossonero sta pensando di affondare il colpo per Marco Asensio. Trequartista ed ala del Real Madrid, Asensio è in questo momento l’occasione ideale per i piani del Milan. Giovane, con esperienza europea e con il contratto in scadenza nel 2023. Maldini pertanto non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione.

Milan-Asensio, si può fare: Maldini ha pronta la strategia

Come riporta Calciomercato.it i rossoneri si sono mossi già con sufficiente anticipo, imbastendo un discorso con il calciatore. Asensio infatti, dopo i 180′ in panchine in Champions League contro il Chelsea, ha capito che gli spazi al Santiago Bernabeu per lui si stanno facendo sempre più stretti.

In previsione di una campagna acquisti da parte del Real Madrid che potrebbe coinvolgere, in entrata, anche il suo ruolo, Asensio potrebbe quindi preferire lasciare Madrid e approdare in una squadra che, come il Milan, gli garantisca più continuità. Al momento però le sue richieste sono alte, così come quelle del Real Madrid. Maldini ha quindi intenzione di far leva sulla potenziale titolarità per abbassare quelle del calciatore, mentre con il Real è intenzionato a sfruttare tutti i suoi buoni rapporti per ammorbidire la cifra di 35 milioni attualmente richiesta.