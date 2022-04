Milan, adesso è ufficiale: arriva la sorpresa per il club

Dopo la vittoria ottenuta ai danni del Genoa, oggi il Milan ha ricevuto una bella quanto inattesa notizia di mercato: cosa è accaduto.

La recente vittoria ai danni del Genoa ha sì consentito al Milan di restare in vetta tuttavia non ha spazzato del tutto via i dubbi riguardanti il reparto offensivo della squadra. Olivier Giroud, infatti, è rimasto per la quinta volta consecutiva all’asciutto mentre Brahim Diaz è ancora fermo alla rete siglata il 25 settembre. Il tutto, poi, considerando l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe rientrare ad inizio maggio.

Ecco perché, anche in caso di vittoria del titolo, il club ha intenzione di rinnovare il parco attaccanti a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Di recente sono stati intensificati i contatti con l’entourage di Divock Origi, al quale è stato proposto un triennale a 3.5 milioni all’anno. Ora si attende soltanto la risposta del belga ma la fumata bianca è vicina.

Nel mirino pure il duo del Sassuolo composto da Gianluca Scamacca e Domenico Berardi. I neroverdi non intendono blindarli ma li lasceranno partire soltanto a patto di ricevere adeguate proposte economiche (45 milioni per il primo, almeno 30 per il secondo). Il Milan sta riflettendo sul da farsi ma intanto oggi è arrivata una buona notizia.

Milan, Hauge riscattato dall’Eintracht Francoforte: le cifre dell’operazione

L’Eintracht Francoforte, infatti, riscatterà a titolo definitivo Jens Petter Hauge: nelle casse rossonere in particolare, come riportato dal sito ‘Calcio e Finanza’, finiranno 8 milioni più altri 5 di bonus. Risorse importanti, che Paolo Maldini e Frederic Massara potranno utilizzare per finanziare i colpi in entrata ritenuti necessari.

La stagione dell’ex Bodo/Glimt in Bundesliga, fin qui, è stata discreta (3 gol e 2 assist i 31 presenze complessive) e con la salvezza dei tedeschi è scattato l’obbligo di acquisto. Un’operazione importante anche per il Milan, che in questa parte conclusiva della stagione valuterà soprattutto la posizione di Junior Messias.