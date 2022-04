Scandalo in Spagna, svelati gli audio: Piqué e la federazione nel mirino

La Spagna è stata letteralmente colpita da uno scandalo che riguarda sia Piqué del Barcellona che la federazione spagnola.

Il Barcellona sta vivendo una stagione di forte transizione. La società catalana è alle prese con una grave crisi economica, che ha portato anche all’addio di Messi la scorsa estate. Il club catalano, dopo un inizio alquanto complicato di questa stagione, dove c’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Koeman e Xavi, è ritornato nelle posizioni di vertice del campionato spagnolo.

Tra i leader del Barcellona bisogna inserire sicuramente Gerard Piqué, ma il difensore centrale è al centro di un autentico scandalo in Spagna. Secondo quanto riportato da ‘El Confidencial’, infatti, il calciatore del Barcellona e la Federcalcio spagnola, nel novembre del 2019 si sarebbero adoperati per portare la Supercoppa spagnola in Arabia.

Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, avrebbe esercitato delle pressioni sulle autorità di Riad affinché corrispondessero a Piqué, tramite la Kosmos, azienda di proprietà proprio del difensore del Barcellona, una cifra di 24 milioni di euro per far disputare la competizione nel paese arabo.

La federazione spagnola ha negato una commissione a Piqué per far giocare la Supercoppa in Arabia

La cosa grave, sempre come quanto scritto dal giornale spagnolo,è che Rubiales aveva negato di non aver elargito nulla a Piqué per evitare un conflitto di interessi. La Kosmos si sarebbe assicurata una commissione di 4 milioni di euro all’anno per ciascuna edizione della Supercoppa spagnola disputata in Arabia.

‘El Confidencial’ ha anche pubblicato il contenuto dell’audio in cui Rubiales annuncia a Piqué l’accordo stipulato con l’Arabia Saudita: “Geri, congratulazioni. Non parlo né della partita di ieri né del tuo gol. Mi riferisco all’accordo già firmato con l’Arabia Saudita”. L’accordo prevederebbe 8 milioni di euro a Real Madrid e Barcellona e due milioni alle altre partecipanti.