“Di nuovo in Serie A”: occhio Juventus, l’annuncio fa sperare Allegri

Le parole del direttore generale riaccendono la speranza della Juventus nei confronti di un vecchio pallino della società di Andrea Agnelli

La Juventus ha tirato un sospiro di sollievo. Il pareggio della Roma nel match contro il Napoli ha lasciato inalterato il vantaggio della squadra di Max Allegri nei confronti della compagine di José Mourinho. Tutto come nella scorsa giornata ma con una gara in meno per i giallorossi per reagire.

Per i bianconeri dunque il pareggio con il Bologna non ha lasciato grossi strascichi ma le ultime gare hanno ricominciato ad alimentare qualche dubbio sulla squadra bianconera che in questo momento è comunque più vicina al terzo posto del Napoli, distante quattro lunghezze, rispetto al quinto.

Sulla visione della situazione però pesa la sconfitta con l’Inter e il pareggio contro i felsinei nelle ultime tre gare di campionato. La concentrazione ad ogni modo rimane sulla qualificazione in Champions League. Obiettivo imprescindibile per la società di Andrea Agnelli, intenzionata a proiettarsi sul calciomercato per rinforzare ancora la rosa.

Juventus, Marino accende i sogni bianconeri: “Non mi sorprenderei di rivedere De Paul di nuovo in Serie A”

Un assist per la Juventus è arrivato direttamente dal direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino. Il dirigente ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva” di un vecchio pupillo della dirigenza bianconera: Rodrigo De Paul.

L’argentino ex Udinese è stato a lungo nel mirino del presidente Andrea Agnelli ma anche del direttore sportivo Federico Cherubini. Inoltre è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri. Il calciatore è passato all’Atletico Madrid durante la scorsa estate ma con i colchoneros non pare aver convinto del tutto.

Ad aprire ora a un suo futuro a tinte bianconere sono arrivate le parole di Pierpaolo Marino, uno che lo conosce benissimo: “Caratterialmente ma anche per caratteristiche tecniche non adora giocare da part time. Nell’Atletico ha compiti totalmente differenti rispetto a quelli che svolgeva nell’Udinese. Gioca in un altro ruolo. Mentre qui era libero di esprimersi, lì è al servizio della squadra. Non ho parlato con lui e neppure con i suoi agenti tuttavia immagino possa non essere soddisfatto dell’utilizzo che ne hanno fatto di lui all’Atletico per cui non mi meraviglierei di vederlo di nuovo in Serie A, dove si è trovato bene, oppure altrove”.