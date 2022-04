Juventus, novità per la difesa: Cherubini sborsa 30 milioni

La Juventus ha in mente il prossimo nome per rinforzare la difesa: da tempo la dirigenza segue il calciatore di 21 anni.

Per i bianconeri è in atto un processo di svecchiamento della rosa e anche di costruzione del futuro, basandosi principalmente sull’idea di portare in squadra calciatori giovani ma di grande talento. Lo scouting torinese è a lavoro durante tutto l’anno e attenzione particolare è rivolta in questo momento al pacchetto difensivo, che vedrà un grande cambiamento tra cessioni varie.

Pensando al post Giorgio Chiellini, uno dei nomi alla ribalta nelle ultime settimane è stato quello di Tony Rudiger. Tuttavia, il pensiero è stato quasi accantonato principalmente a causa delle richieste troppo elevate del calciatore e del suo entourage per ciò che concerne il contratto, quindi l’ingaggio.

Da qui è tornato di moda il profilo di Benoit Badiashile, centrale di difesa del Monaco. La Juventus segue il 21enne dallo scorso anno, per cui per la dirigenza bianconera non è un profilo nuovo bensì una possibilità da approfondire.

Juventus, per la difesa si ripensa a Badiashile: può essere il dopo Chiellini?

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la società ha realizzato un blitz proprio nel Principato di Monaco alcuni giorni fa e ciò avrebbe riaperto i discorsi per il calciatore. Emissari della Juventus l’hanno seguito da vicino anche in occasione delle ultime partite con Troyes e Rennes. Le impressioni di Cherubini e i suoi sono del tutto positive, ma potrebbero esserci degli ostacoli per ciò che riguarda il prezzo della trattativa.

Il Monaco non è intenzionato a giocare al ribasso, ben consapevole del talento di Badiashile in corrispondenza anche del grande margine di crescita. Per il cartellino si partirà da 30 milioni di euro. Bisognerà capire quanto per la Juventus lo sforzo valga e perciò si mantengono aperte anche altre alternative come Bremer e Milenkovic.