Juventus, il sostituto di Dybala arriva dall’Olanda: frenata Zaniolo

Antony alla Juventus per sostituire Dybala: i bianconeri sarebbero pronti a intensificare i contatti con l’Ajax per cercare di strappare l’esterno brasiliano alla fitta concorrenza europea.

Il mancato rinnovo di Dybala spingerà la Juventus sul mercato per cercare di mettere a segno un colpo in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. I bianconeri non punteranno su un trequartista-seconda punta, ma dirotteranno le loro attenzione su un esterno destro d’attacco.

Nelle ultime settimane, come riportato da “Tuttosport”, la Juve avrebbe sondato con forte insistenza la pista Antony. L’esterno offensivo dell’Ajax, però, ha una valutazione di oltre 40 milioni di euro. Classe 2000 e uno contro uno devastante.

Allegri avrebbe già dato il suo ok, ma la fitta concorrenza delle big europee potrebbe spegnere sul nascere il sogno nel cassetto della società bianconera. L’esterno offensivo brasiliano piace anche al Manchester City, Manchester United e Bayern Monaco. La Juventus ha già reso nota la sua volontà di non partecipare ad aste al rialzo.

Antony alla Juventus, accelerata bianconera: Zaniolo seconda scelta?

La Juventus ci proverà per Antony in maniera concreta, ma attenzione anche alla posizione di Zaniolo. L’esterno della Roma, valutato circa 60 milioni potrebbe rappresentare la prima alternativa all’esterno offensivo dell’Ajax. Per quel che riguarda Zaniolo, inoltre, i bianconeri non si spingeranno oltre i 45 milioni di euro.

Distanza netta tra domanda e offerta: la Roma potrebbe accettare un’offerta da 55 milioni, ma il piano bianconero potrebbe essere un altro. Non è escluso che la società juventina rimandi l’appuntamento con Zaniolo alla prossima estate quando mancherà un solo anno alla scadenza del suo contratto (giugno 2024). La volontà bianconera sarà quella di abbassare drasticamente le cifre e le pretese economiche della Roma. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.