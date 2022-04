Calciomercato Juventus, fari puntati sul terzino del futuro. Agnelli e la dirigenza hanno puntato un calciatore del Chelsea: affare in estate

La Juventus di Massimiliano Allegri getta l’occhio alla prossima stagione. Il club bianconero, in attesa di capire il proprio posizionamento in classifica generale a fine stagione, prova ad anticipare la concorrenza per i diversi e numerosi obiettivi di mercato finiti sulla lista dei desideri.

Se a centrocampo i primi nomi a cui si pensa sono quelli di Paul Pogba e Jorginho, in difesa c’è ancora incertezza. Rudiger del Chelsea rappresenta una ghiotta occasione visto che potrebbe arrivare a parametro zero dal club inglese. I Blues, però, vista la complessa situazione societaria, rappresentano una opportunità troppo ghiotta. Non a caso, infatti, Andrea Agnelli e la dirigenza della Juve segue anche Emerson Palmieri.

Juventus, Emerson Palmieri del Chelsea nel mirino

Serve un rinforzo per la fascia destra, ma anche un terzino sinistro che possa sostituire il partente Alex Sandro. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il club bianconero sta già lavorando per individuare i profili che potrebbero fare al caso di Max Allegri. Il candidato numero uno per la fascia sinistra sembra essere Emerson Palmieri, in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea.

A fine anno il calciatore farà ritorno a Londra, ma appare difficile ipotizzare una sua permanenza in Premier League. Ad Emerson resta un solo anno di contratto e la Juventus è decisa ad approfittarne prima che sul suo cartellino si fiondino i top club europei.