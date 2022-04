Juve, il presidente del futuro è una sorpresa: spunta il sostituto di Agnelli

La Juventus sta pensando ad un cambio d’assetto societario per il prossimo futuro: già individuato uno dei papabili successori di Agnelli

Riflessioni approfondite per la Juventus. I bianconeri si interrogano a riguardo di diverse situazioni. Dopo aver richiamato in panchina Massimiliano Allegri almeno per il momento non è stata migliorata la posizione dello scorso anno. E anche in Champions League, il risultato è stato lo stesso, con l’uscita negli ottavi di finale viziata dalla sconfitta interna contro il Villarreal.

Non solo la parte sportiva, in casa bianconera l’analisi coinvolge pure l’assetto societario. Nel prossimo futuro, non è esclusa la possibilità che si possa cambiare il manico del club. Andrea Agnelli dunque lascerebbe il ruolo di presidente. In proposito, il ‘Corriere della Sera’ ha fatto una clamorosa rivelazione.

Juventus, si pensa alla successione di Andrea Agnelli: tra i papabili per la presidenza anche Alessandro Del Piero

La scelta, secondo il quotidiano milanese, potrebbe ricadere proprio su Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus, malgrado sia ormai fuori dal club bianconero da dieci anni, è ricordato sempre con grande affetto dai tifosi juventini di tutti il mondo.

L’ex calciatore veneto ha sempre offerto di sé un’ottima immagine sia in campo sia al di fuori di esso.

L’ampio consenso che si è guadagnato per i suoi modi pertanto lo rendono un personaggio particolarmente amato. Oltre al fatto che con la Juventus ha raggiunto una lunga serie di successi mentre in Nazionale si è aggiudicato il Mondiale 2006.

La Juventus ora, secondo il ‘Corriere della Sera’, nel prossimo futuro potrebbe pensare proprio a lui per sostituire Andrea Agnelli nello scranno di presidente. La società sta infatti pensando concretamente di cambiare il proprio assetto societario nel prossimo periodo.

Del Piero è un’icona della Juventus. Ha trascorso 19 stagioni nel club torinese, tra il 1993 e il 2012. L’ex calciatore ha giocato 705 partite con i bianconeri siglando 290 reti. ‘Pinturicchio’ ha inoltre vestito la maglia Azzurra per 91 volte firmando 27 gol.