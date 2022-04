Roma, colpo a centrocampo per Mourinho: arriva dal Manchester United

La Roma ha individuato un altro calciatore con cui rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: è una vecchia conoscenza di Mourinho

Il pareggio con il Napoli ha rallentato la rincorsa della Roma che da un lato può aspirare ancora a soffiare il quarto posto alla Juventus ma dall’altro deve fare molta attenzione a Fiorentina e Lazio per difendere la quinta piazza.

La squadra di Mourinho nel secondo tempo del Maradona ha comunque confermato le buone sensazioni dell’ultimo periodo. In campionato è tra le formazioni in maggiore forma: i giallorossi hanno raccolto tre vittorie e due pareggi nelle cinque gare più recenti di Serie A.

La formazione capitolina intanto guarda pure al prossimo futuro. Il mercato può portare in dote il secondo rinforzo in vista del prossimo anno.

Roma, Mourinho ha individuato il prossimo rinforzo per la sua squadra: fari su Nemanja Matic

Il tecnico lusitano vuole una Roma sempre più competitiva per vincere dei trofei. Cosa che può già fare quest’anno dal momento che i giallorossi, con il netto successo casalingo contro il Bodo Glimt, hanno conquistato la semifinale di Conference League in cui affronteranno ora l’ostacolo Leicester.

La società capitolina può piazzare il secondo colpo in vista della prossima stagione. Il primo è stato rappresentato da Mile Svilar. Il giovane portiere in scadenza con il Benfica si unirà alla Roma per le prossime cinque stagioni ma ora – come rivela ‘Tuttomercatoweb’ – José Mourinho sta pensando a un’altra sua vecchia conoscenza per rinforzare la squadra.

Si tratta di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo lascerà il Manchester United al termine della stagione. Lo Special One, che lo ha già avuto ai ‘Red Devils’, lo porterebbe volentieri alla Roma.

Il calciatore, che spegnerà 34 candeline il prossimo primo agosto, in questa stagione è sceso in campo in 27 occasioni seppur partendo spesso dalla panchina. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Chelsea e Benfica.