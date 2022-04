“Dai su…”: Inter-Milan, allenatore stizzito in diretta dopo il match

Al termine di Inter-Milan tante le polemiche in diretta, con l’allenatore che sbotta dopo aver visto l’episodio

L’Inter ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo 3-0 il Milan. Una partita molto combattuta, specialmente nella parte centrale dei 90′. Una doppietta di Lautaro Martinez e il gol nel finale di Gosens, hanno mandato in paradiso la squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia, non è un vero derby di Milano senza polemiche arbitrali. A maggior ragione quando la posta in palio è così alta, con cinque giornate di campionato ancora da giocare e uno scudetto ancora in ballo.

La tensione è tangibile, e dopo il 2-0 il Milan ha provato fino alla fine a riaprire la gara. C’era riuscito Bennacer, ma Mariani ha annullato il gol per presunto fuorigioco di Kalulu. Secondo la ricostruzione dell’arbitro, che ha usufruito dell’On Field Review, il centrale difensivo ha disturbato Handanovic. Tuttavia, guardando diversi replay, le cose stanno diversamente e Stefano Pioli ha espresso la propria opinione.

Inter-Milan, Pioli sbotta in diretta sul gol annullato

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rivisto il replay del gol annullato e ha così commentato ai microfoni di Mediaset: “Guardate la reazione di Handanovic, lui non fa niente, non protesta con l’arbitro. Se fosse stato ostruito, avrebbe protestato. Dai su… Dai va bene dai”. Anche Graziano Cesari, analizzando l’episodio proprio insieme all’allenatore rossonero, ha espresso le sue perplessità sulla decisione di Maurizio Mariani.

Decisione che proprio non va giù a Pioli. Perché Kalulu, quando calcia Bennacer, si sposta dalla traiettoria che è ben visibile da Handanovic. Il portiere serbo potrebbe essere stato disturbato solo dalle gambe dei calciatori dell’Inter. L’allenatore del Milan dopo aver commentato l’episodio ha abbandonato l’intervista post-partita.