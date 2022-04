“E’ una follia”: Inter-Milan, esplode la polemica a San Siro

E’ esplosa la polemica per quanto accaduto durante Inter-Milan. I tifosi si sono scatenati anche sui social contro l’arbitro Mariani.

L’Inter è in finale di Coppa Italia. Una partita giocata ai massimi livelli contro un Milan che non ha saputo rimettere in piedi un match che ha visto proprio i nerazzurri imporsi con grandissima personalità. Il tutto condito anche da un clima da derby, che ha ovviamente alimentato l’agonismo in campo. Nemmeno i cambi hanno dato la possibilità a Stefano Pioli di riscrivere le sorti di una partita che non si è messa bene fin da subito.

Come spesso accade per match di questa portata, anche la direzione arbitrale ha avuto il suo ruolo, e lo avrà anche nelle prossime ore. Il direttore di gara Mariani ha avuto una brutta gatta da pelare, soprattutto perché in avvio di partita entrambe le squadre hanno mostrato una durezza nei contrasti che anno portato lo stesso arbitro a tenere gli occhi vigili per tutto il match.

Inter-Milan, tifosi infuriati contro l’arbitro Mariani

Ma c’è un episodio in particolare che rappresenta proprio il crocevia di tutta la partita. Sul 2-0, infatti, la rete di Bennacer che avrebbe riaperto in maniera netta la partita, è stata annullata dal direttore di gara. Il motivo? La posizione di offside di Kalulu, giudicata attiva da Mariani in quanto concretizzatasi praticamente davanti ad Handanovic, disturbato cosi sul tiro del centrocampista rossonero.

Gol annullato e l’Inter che poco dopo ha firmato il 3-0. E cosi i tifosi del Milan si sono scatenati contro il direttore di gara per una decisione che sta facendo ancora discutere e che ovviamente terrà accesa l’attenzione. “Ma non esiste: il portiere non si è mosso e Kalulu stava già andando via. Follia“, ha scritto un utente su Twitter. “Vabbè ma spegniamo tutto, non è più calcio lo abbiamo capito”, ha scritto ancora un altro tifoso. Insomma, se ne parlerà per tanto tempo.