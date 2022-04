“Torna a settembre”: Juve, la rivelazione fa impazzire di gioia anche Allegri

Juve, la rivelazione a sorpresa fa esultare i tifosi. Svelata la data del rientro in campo del top player: c’è l’annuncio.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per il finale di campionato. L’obiettivo del club bianconero resta quello di qualificarsi in Champions League per evitare di mandare all’aria un’intera stagione. Dopo il mezzo passo falso contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, però, la lotta a distanza con Roma, Fiorentina e Lazio prosegue senza sosta.

Lo sa bene Allegri che, ora, deve tenere d’occhio le inseguitrici. La lotta per il quarto posto non è per nulla finita, con il Napoli, terzo in elenco generale, che potrebbe essere ancora scavalcato dai piemontesi. Insomma, bisognerà osservare con particolare attenzione le ultime sei partite di campionato.

Juve, Christillin svela la data del rientro di Chiesa

Evelina Christillin, presidente della fonazione Museo delle Antichità egizie e rappresentante UEFA nel consiglio FIFA, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’ a proposito di Juve. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La stima e la simpatia per Allegri non sono in discussione, però – aggiunge – mi aspettavo qualcosa in più. Il tempo di assestamento ormai è finito. Le colpe sono dell’allenatore, dei calciatori ma anche della dirigenza”.

Poi prosegue: “Agnelli ha puntato su un progetto a lungo termine con Allegri, noi tifosi vorremmo saperne di più. Quando fai un piano industriale di solito lo racconti, la Juve questo non lo fa. Il tweet di Lapo Elkann contro Allegri? Lui ora vive in Portogallo, ha un po’ di saudade, di nostalgia. Provo molto affetti per lui, qualsiasi cosa lui dica da me viene accolta con affetto”. E conclude svelando la data del ritorno in campo di Chiesa: “Federico ha girato un film di Marco Ponti al Museo egizio, mi ha detto che tornerà in campo a settembre”.

Una rivelazione che farà di certo piacere ai tifosi bianconeri ed allo stesso Max Allegri. Il countdown può finalmente partire.