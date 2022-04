Doccia fredda per Donnarumma e compagni: il PSG è pronto a tagliarli

Il PSG si prepara a cambiare e i tagli alla rosa ormai sembrano essere sempre più vicini: si ragiona sulle migliori offerte del mercato

Si respira aria di cambiamenti in casa PSG. Il club lavora in ottica calciomercato e, oltre a possibili operazioni che potrebbero ancora una volta sorprendere in entrata, ragiona anche su chi mettere in vendita. Per gli argentini, compagni di squadra di Donnarumma, l’addio si avvicina.

Il Paris Saint-Germain e il suo presidente, Nasser Al–Khelaïfi, oltre all’obiettivo di diventare campioni di Francia in Ligue-1, continuano a perseguire l’obiettivo europeo. Nonostante i grandi campioni già presenti in squadra, il club non è riuscito a superare la fase degli ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid ha provocato, proprio agli ottavi, delle ferite che ancora stentano a rimarginarsi.

Il PSG, allora, starebbe già pensando a come muoversi al meglio all’interno della finestra di mercato che si aprirà quest’estate. Non solo profili importanti, eventualmente da portare sotto la Torre Eiffel, ma anche operazioni in uscita. A parte Messi, infatti, gli altri argentini presenti in rosa non sarebbero ora più indispensabili.

Calciomercato PSG, da Icardi a Paredes: gli argentini possono essere tagliati fuori dal progetto parigino

Per poter agire al meglio con le trattative di mercato, il PSG dovrà sicuramente anche sfoltire la rosa esistente. Il club, allora, secondo quanto rivelato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, starebbe pensando di tagliar fuori quei giocatori che ormai possono non essere più funzionali al progetto. Un doccia fredda, quindi, per gli argentini della squadra.

Eccetto Lionel Messi, sembrerebbero così essere proprio i giocatori nati in Argentina gli indiziati numero uno per dire addio già nel corso dell’estate che si avvicina sempre più rapidamente. Mauro Icardi (in scadenza nel 2024) e Leandro Paredes (in scadenza nel 2023) sarebbero stati ufficialmente messi in vendita. Non resta che attendere le offerte migliori. Destinato a lasciare poi ci sarebbe anche Angel Di Maria, a parametro zero perché in scadenza a giugno del 2022.