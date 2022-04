Serie A, la Flop 11 della giornata 33: deludono Sampdoria e Atalanta

Trentatreesima giornata di Serie A e lotta scudetto sempre più a due. Crolla ancora l’Atalanta mentre faticano Juventus e Napoli.

La trentatreesima giornata di Serie A, giocata per l’occasione nel weekend Pasquale, ci ha dato importanti segnali per questo campionato 2021/2022. Napoli e Juventus sono state stoppate in casa davanti al proprio pubblico ed ormai la lotta scudetto appare ridotta ad uno scontro milanese tra Inter e Milan.

Continua la crisi dell’Atalanta di Giampiero Gasperini: con lo stop interno contro il Verona per i nerazzurri l’Europa è a rischio. Nella zona salvezza tre punti importanti per il Cagliari mentre si complica la situazione di Sampdoria e Venezia. Analizziamo chi sono stati i peggiori dell’ultima giornata di campionato:

In porta inseriamo il portiere della Sampdoria Audero. L’ex scuola Juve fatica e molto ed è tra i protagonisti del clamoroso tonfo interno contro la Sampdoria. Sono in tanti a deludere tra i blucerchiati e la sconfitta contro la Salernitana mette a rischio la salvezza del club. In difesa male tutti, ma tra i peggiori Bereszynski che soffre le “sgaloppate” offensive dei calciatori campani.

Serie A, dominano Atalanta e Napoli tra difesa e centrocampo

Al centro mettiamo due ex compagni di squadra, tra i difensori più forti del nostro campionato. Demiral può davvero poco (potremmo citare anche Palomino) contro la furia del Verona e il turco incappa nelle più classiche delle giornate no. Molto male anche De Ligt: il centrale olandese perde diversi confronti con Arnautovic, tra questi uno decisivo per il gol dell’austriaco.

Completa la difesa il giovane del Napoli Zanoli: in questa occasione l’azzurrino perde il confronto con l’altro enfant prodige del nostro campionato Zalewski, diversi errori in fase difensiva e male in fase di spinta. Questa volta l’azzurro fa rimpiangere l’infortunato Di Lorenzo.

A centrocampo continua il periodo nero del polacco Zielinski: Spalletti lascia il calciatore in panchina, ma è costretto ad inserirlo ad inizio ripresa per l’infortunio di Lobotka. Il suo ingresso coincide con il calo azzurro, male sia in fase di interdizione che di possesso, si fa notare solo per un tiro dalla distanza. Continua la crisi di astinenza del gol.

Sempre in Napoli-Roma, ma dall’altro lato, è il portoghese Oliveira a deludere. Il calciatore aveva avuto un ottimo impatto nel nostro campionato, ma è calato alla distanza, molto impreciso e poco aggressivo, per certi versi sembra incomprensibile la scelta di lasciare Veretout in panchina per lui. Tornando alla crisi della Sampdoria, le difficoltà liguri sono iniziate con il calo di Candreva: Giampaolo ha riposizionato l’esterno come mezzala, ma il giocatore fatica molto e stenta a decollare nel suo nuovo ruolo.

Attaccanti in partenza tra i flop

In casa Atalanta primo passo falso probabilmente della stagione per il talentuoso Koopmeiners: il calciatore è sfortunato sull’autogol che dà il raddoppio al Verona, ma oltre a questo il centrocampista sbaglia molto ed offre una delle peggiori prestazioni stagionali.

In attacco ancora a secco e prova deludente per Gianluca Scamacca. Carnevali lo ha valutato oltre 40 milioni, ma le ultime prestazioni e le recenti dichiarazioni di Carnevali complicano i piani del Sassuolo. Chi invece è certo di andare via è Paulo Dybala: il giocatore lascerà la Juve a parametro zero e probabilmente risente di ciò. Contro il Bologna la Joya non brilla ed Allegri è costretto a sostituirlo ancora una volta in questa stagione. Dybala, con le ultime prestazioni, senza dubbio non sta lanciando messaggi verso le sue pretendenti. Ecco la formazione dei peggiori di questa giornata:

FLOP 11 (4-3-1-2): Audero; Zanoli, De Ligt, Demiral, Bereszynski; Koopmeiners, Oliveira, Zielinski; Candreva; Dybala, Scamacca.