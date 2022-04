Torneo delle Sirene, si parte il 19 maggio: presenti anche Milan e Inter

Tutto pronto per la nuova edizione del Torneo delle Sirene – MSC Cup. Il torneo è ai nastri di partenza: svelate le date ufficiali.

Manca sempre meno al via dell’ottava edizione del Torneo delle Sirene – MSC Cup in programma dal 19 al 22 maggio 2022. Nella splendida cornice della penisola sorrentina sono attesi grandi club italiani che si sfideranno nella manifestazione sportiva che coinvolge ben venti squadre giovanili provenienti da tutta Italia. Allo stadio di Sorrento, impianto centrale della manifestazione, e di Sant’Agnello, sono attesi tantissimi tifosi ed appassionati.

La manifestazione è pronta ad ospitare anche i tantissimi turisti che già di questi periodi affollano la zona alla ricerca dei primi momenti di relax della stagione estiva oramai alle porte.

Torneo delle Sirene, le squadre partecipanti

I Giovanissimi 2008, Under 14, sono attesi per il torneo. L’evento, sotto il patrocinio del Comune di Sorrento, ha come obiettivo quello di far confrontare realtà nazionali con società calcistiche selezionate. Una buona opportunità anche per i tanti talenti sparsi in giro per le scuole calcio: una vetrina in cui mettersi in mostra dinanzi a società affermate come Inter e Milan.

Partecipanti tutti italiani come Milan, Lazio, Inter, Salernitana, Taranto, Francavilla, Sorrento, Fasano, S. Agnello, Capezzano (Lu), S. Aniello di Gragnano, Casarea, Junior Napoli, Vincenzo Riccio, ASD Segato (RC), Rappresentativa Campania FIGC. La cornice delle sfide sarà il Campo Italia di Sorrento e lo stadio dei Pini di Sant’Agnello.

Per motivi legati alla pandemia e all’emergenza Covid-19, non ci saranno Real Madrid ed Atletico Madrid, vincitrici del torneo rispettivamente nel 2019 e nel 2018. I campioni in carica sono i ragazzi della Lazio campione che ambiscono al bis, ma occhio alle rivelazione come la Salernitana che scalpita.