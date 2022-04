Inter, l’affare può sfumare: il pressing dalla Premier League rovina i piani

Inter, un obiettivo estivo per l’attacco si complica. Dalla Premier League c’è l’inserimento di un top club: la situazione.

L’Inter di Simone Inzaghi lavora senza sosta al rush finale di campionato. Il club nerazzurro resta concentrato in vista degli ultimi impegni di Serie A. L’obiettivo di squadra ed allenatore è rincorrere il Milan in cima all’elenco generale. Dopo la serata di ieri e la netta vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i cugini rossoneri, però, un nuovo obiettivo potrebbe far svoltare la stagione.

Inzaghi attende con ansia il match di questa sera tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano per scoprire chi affronterà nell’atto finale di Coppa Italia. La vittoria del torneo, adesso, dista un solo match. Nel frattempo, però, la dirigenza lavora senza sosta per arrivare pronta all’apertura della finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, concorrenza inglese per Nkunku

Toccherà a Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin mettere le fondamenta per l’Inter del futuro, prestando particolare attenzione alle occasioni sparse in giro per l’Europa. La lista dei desideri è piuttosto lunga. Dopo aver praticamente quasi risolto la questione rinnovi, toccherà affacciarsi in anticipo sul mercato per battere la concorrenza straniera.

La lista del club nerazzurro è piuttosto folto. Su di essa, senza dubbio, c’è anche il nome di Christopher Nkunku, attaccante del Lipsia e protagonista assoluto nella vittoria contro l’Atalanta in Europa League.

Secondo quanto riferito da ‘SportBild’, però, l’Inter non è l’unico club che ha puntato i riflettori sul calciatore del club di Bundesliga. Anche il Manchester United sembra essere piombato con prepotenza sul cartellino dell’attaccante. Ralf Rangnick, allenatore dei Red Devils e futuro dt, ha messo nel mirino l’obiettivo nerazzurro. Proprio lui, infatti, lo strappò al Paris Saint-Germain nel 2019 per portarlo in Bundes, al Lipsia.