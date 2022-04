Inter, doccia fredda dopo la festa col Milan: gatta da pelare per Inzaghi

Dopo il successo in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter torna al lavoro. Ma per Simone Inzaghi ci sono brutte notizie.

Messa in archivio la vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di rituffarsi anima e corpo nel campionato. Ad attendere i nerazzurri c’è un finale di campionato tostissimo, con Milan, e più staccato il Napoli, ansiose di contendere lo Scudetto fino all’ultimo.

Per il tecnico però il day after di Coppa Italia non è stato solo gioie. Ad Appiano Gentile infatti, oggi è sorto un problema che potrebbe complicare le scelte di Simone Inzaghi in vista del match contro la Roma di José Mourinho.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti Arturo Vidal sarebbe a rischio. Il centrocampista cileno, entrato ieri negli ultimi minuti di partita, si sarebbe procurato una distorsione alla caviglia. Oggi ha svolto lavoro differenziato, ma bisognerà valutarlo nei prossimi giorni, consapevoli che potrebbe non farcela per il prossimo match di campionato.

Inter, per Simone Inzaghi anche buone notizie

Non solo cattive notizie però. Simone Inzaghi, a fronte del dubbio Arturo Vidal in vista delle prossime partite, può anche sorridere riguardo Alessandro Bastoni. Il difensore, che ieri era uscito per qualche problemino fisico, non avrebbe alcun problema persistente e quindi sarebbe arruolabile per il match delicatissimo contro la Roma.

Contro i giallorossi potrebbe anche tornare Denzel Dumfries sulla destra. I dubbi maggiori restano comunque in attacco. La scelta è sempre tra Joaquin Correa, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Tre nomi per due maglie. Seguendo la logica delle ultime scelte ad essere sacrificato stavolta sarebbe Correa, visto che è reduce da tre partite da titolare consecutive.