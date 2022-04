Futuro Juventus, c’è il colpo di teatro: l’annuncio non lascia dubbi

Juventus, quale futuro per il club e la dirigenza bianconera: arriva l’annuncio che è un vero e proprio colpo di teatro per i tifosi piemontesi.

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus non sta procedendo come molti tifosi immaginavano. Il quarto posto in campionato, i tanti alti e bassi e la brutta figura in Champions League, dopotutto, ne sono la prova. Questa Juve sta facendo difficoltà a tornare in alto e la piazza chiede spiegazioni.

E poi, dallo scorso anno, c’è anche la dirigenza e la presidenza Agnelli al centro del dibattito. Non solo per le decisioni tecniche (quella di Sarri e poi quella di Pirlo), ma anche e soprattutto per una gestione economica che ha portato i bianconeri ad un all-in costante da parte del fondo Exor.

Tutte speculazioni che avevano fatto presagire ad una rivoluzione in casa Juventus, persino tra le fila della dirigenza. E il ritorno di Alessandro Del Piero, in occasione della gara del Bologna, aveva fornito più di qualche assist a tifosi e addetti ai lavori.

Juventus, Del Piero torna in società? L’annuncio non lascia dubbi

A fare chiarezza, però, sul futuro di Alessandro Del Piero e su un suo possibile rientro (formale) alla Juventus, è intervenuto l’AD della Juventus, Maurizio Arrivabene. L’ex plenipotenziario della Scuderia Ferrari è stato chiaro ai microfoni di ‘Mediaset’ e non ha lasciato dubbi sullo scenario che coinvolge il ritorno di ‘Pinturicchio’.

“Del Piero era a Torino, al seguito dei ragazzi della sua Academy di Los Angeles. È stato un piacere incontrarli e renderli nostri ospiti. Di lì, è stato automatico il nostro gesto. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello riservargli un saluto al suo pubblico. Del Piero è un’icona, la storia in persona della Juventus. Era giusto fargli salutare lo Stadium, niente di più e niente di meno”.

Parole chiare, quelle di Arrivabene, che ha dribblato (chiudendo la porta?) le domande sul futuro e sul ritorno di Del Piero. Un colpo di teatro che ha spiazzato i tifosi, ancora ebbri e speranzosi dopo la grande manifestazione d’amore dell’ex capitano bianconero.