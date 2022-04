Lazio, che doccia fredda: la notizia preoccupa Sarri

Problemi per Maurizio Sarri in vista del match contro il Milan. La notizia aggrava una situazione già d’emergenza in casa Lazio.

Dopo il pesante ko nel derby contro la Roma, la Lazio è tornata a macinare risultati. Con l’imbattibilità nelle gare post stracittadina, i biancocelesti sono tornati ad alimentare le proprie speranze di quinto posto. Una posizione che, in attesa di conoscere la composizione della finale di Coppa Italia, significherebbe Europa League.

Ad interrompere però il momento tutto sommato positivo per mister Sarri si sono messi gli infortuni. La lista indisponibili in casa biancoceleste è lunghissima e non accenna a diminuire. Anzi, notizia dell’ultim’ora che riporta SportMediaset, anche Milinkovic-Savic ha alzato bandiera bianca.

Il centrocampista serbo, perno imprescindibile dei biancocelesti, ha infatti dato forfait oggi all’allenamento. Per lui si tratta di febbre. Sulle prima era sorta la preoccupazione che fosse Covid, ma il tampone ha dato esito negativo. Si tratta quindi solo di influenza, ma nonostante ciò la sua presenza contro il Milan è in fortissimo dubbio. Lo staff medico monitora la situazione, ma la speranze di vederlo contro i rossoneri non sono certo altissime.

Lazio, in vista del Milan Sarri è in piena emergenza

Non se la passa bene Maurizio Sarri al campo di allenamento. Oggi, con il forfait di Milinkovic-Savic, a Formello erano assenti ben dieci calciatori. Numeri che fanno preoccupare e non poco Sarri, atteso dal match importantissimo contro il Milan.

Gli indisponibili in questo momento sono Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Cataldi, Pedro, Raul Moro, Luiz Felipe, Patric e Milinkovic-Savic. La maggior parte dei quali non sarà recuperata per il prossimo match di campionato. E con la Fiorentina che sta mettendo il fiato sul collo alle due romane, affrontare a mezzo servizio uno dei match decisivi di questo finale di stagione non è certo una prospettiva allettante per il tecnico Maurizio Sarri.