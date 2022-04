Juventus in finale, bastano Bernardeschi e Danilo: sconfitta la Fiorentina

Juventus-Fiorentina, termina anche la gara di ritorno di questa seconda semifinale: Bernardeschi e Danilo mandano i bianconeri in finale

La Juventus partiva dal vantaggio di un gol (che già da solo valeva doppio), grazie all’autogol registrato da Lorenzo Venuti nella gara di andata. A questo si sono poi aggiunti, all’Allianz Stadium, quelli segnati da Federico Bernardeschi e da Danilo.

Il match l’ha sbloccato, forse anche come ci si sarebbe aspettati, un gol dell’ex. A segnare non è stato però Dusan Vlahovic, bensì Federico Bernardeschi. Colui che proprio dal club viola ha raggiunto (nel 2017) la Vecchia Signora. Complice un’uscita sbagliata di Dragowski, il numero 20 bianconero non ha sbagliato e ha realizzato una rete pesantissima.

Nella ripresa la Fiorentina ci ha provato fino all’ultimo minuto a segnare quel gol che avrebbe potuto ridare un morale migliore al gruppo. Ma la Juventus non l’ha permesso e si è chiusa in maniera ottimale. Al 70′ viene annullato anche un gol a Rabiot per posizione di fuorigioco. Sul finale si è aggiunto il gol di Danilo.

Juventus-Fiorentina, i bianconeri volano in finale di Coppa Italia: sarà nuovamente Derby d’Italia

La Fiorentina è arrivata al ritorno di semifinale di Coppa Italia in un momento di buon rendimento fisico e mentale. Un po’ meno bene è invece arrivata la Juventus che, in campionato, ha faticato nell’ultima contro il Bologna. Eppure questi dati di fatto non hanno inciso sull’umore dei giocatori bianconeri che hanno sigillato il risultato conquistato già a Firenze, nella gara di andata.

All’autogol di Venuti, registrato al 91′ all’Artemio Franchi, si è aggiunto quello siglato oggi da Federico Bernardeschi all’Allianz Stadium. E non solo. Il primo gol della gara di questa sera è arrivato nella prima metà di gioco, al 32′. A nulla è servito il pressing forsennato della Viola, che ha provato in tutti i modi a segnare almeno una rete. La Juventus si è compattata bene. Sul finale, al 94′, segna anche Danilo. È perciò la Vecchia Signora a volare in finale di Coppa Italia. Sarà, quindi, nuovamente Derby d’Italia in questa stagione. Il vincitore si decreterà l’11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.