“Affare chiuso”: Napoli, salti di gioia per i tifosi. L’annuncio è una manna

Il Napoli è ancora impegnato nella lotta scudetto, ma la società non si ferma e lavora al calciomercato della prossima stagione.

Queste ultime cinque giornate di campionato sono fondamentali per il futuro del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri devono vincere tutte le gare a disposizione e sperare in passi falsi di Inter e Milan. La squadra partenopea allo stesso tempo non si ferma e mediante la sua dirigenza lavora al futuro ed alla prossima sessione di calciomercato.

Il Napoli, in particolare, avrebbe ormai definito l’arrivo del giovane talento georgiano Kvaratskhelia. Talento di indiscusse qualità il giocatore è vicinissimo ad essere definito come primo acquisto della stagione 2022/2023.

Attraverso i microfoni di Canale 8 è intervenuto il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ed ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole: “Kvaratskhelia? E’ praticamente chiuso, bisogna solo aspettare i tempi tecnici per formalizzare l’accordo”. Il giornalista ha poi commentato le caratteristiche del giocatore affermando: “Mi dicono è un giocatore forte e di talento, bisognerà vedere l’adattamento alla Serie A, ma può migliorare”.

Napoli, si lavora anche ad un secondo colpo

Il calciatore georgiano è il giocatore che rimpiazzerà in rosa Lorenzo Insigne (da vedere se sarà l’unico a sostituirlo), ma il club azzurro valuta anche altri rinforzi. Negli ultimi anni è diventato un problema il ruolo del terzino sinistro ed il club azzurro ora sembra in procinto di chiudere con il terzino del Getafe Oliveira. Sul calciatore Di Marzio non è apparso cosi sicuro come per il georgiano, ma è sembrato abbastanza ottimista:

“Si sta trattando per Oliveira. Non credo che ci saranno sorprese ma il Getafe è un club particolare. Credo che questi saranno i primi due acquisti del Napoli per la prossima stagione”.