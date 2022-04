Napoli, annuncio a sorpresa: messaggio diretto a De Laurentiis

Con il Napoli ancora aggrappato alle ultime speranze di Scudetto, De Laurentiis per il futuro deve registrare la volontà di un calciatore.

La sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro la Roma hanno ridimensionato non di poco le speranze Scudetto del Napoli. Se in campo Spalletti si aggrappa alla matematica, fuori dal campo il patron De Laurentiis deve iniziare a registrare le prime indicazioni in vista della prossima stagione.

Perso Insigne, che come sappiamo volerà in Canada a Toronto, De Laurentiis deve invece fare i conti con la ferma volontà di permanenza di un altro calciatore italiano, il portiere Alex Meret. Indicazioni che certamente avranno ripercussioni sul mercato, visto che l’anno prossimo gli azzurri potrebbero dover sacrificare Ospina proprio per puntare finalmente tutto sull’ex Udinese.

A dichiarare la sua volontà di permanenza è stato proprio l’estremo difensore che, intervistato da Radio Kiss Kiss, è stato chiaro. “La società sa che a Napoli sto benissimo.” ha dichiarato Meret. “Io spero di restare qui. Il mio obiettivo è questo!“.

Meret tra l’azzurro Napoli e quello della Nazionale

Non solo azzurro Napoli per Alex Meret che ha anche parlato della Nazionale e del suo futuro con l’Italia. “Oltre a Napoli ho anche come obiettivo la Nazionale. Vorrei giocare qualche partita da titolare con l’Italia. Questo è il mio secondo obiettivo. E lo sarà anche per il prossimo anno.”

Infine un passaggio sul momento del Napoli: “Spero che il nostro trend negativo in casa cambi preso. Non dobbiamo avere pressione nel giocare al Maradona. I tifosi ci sostengono e meritano risultati. Anche sullo Scudetto dobbiamo continuare a provarci. Dobbiamo farci trovare pronti ogni domenica. Per noi, per lo staff, per la città è un traguardo troppo importante e dobbiamo lottare fino all’ultimo per provare a raggiungerlo.”