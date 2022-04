“Raggiungerà Insigne”: addio Serie A, un altro azzurro verso la MLS

Non solo Lorenzo Insigne. Un altro giocatore campione d’Europa è pronto a trasferirsi all’estero e salutare la Serie A.

Mancano sempre meno gare al termine della stagione e la Serie A è ormai ad una fase cruciale. Lotta scudetto, lotta Champions e non solo: tante cose sono ancora in ballo e per diversi giocatori queste sono le ultime gare della stagione. Ad esempio è il caso di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli proverà a raggiungere l’obiettivo scudetto in queste ultime gare di campionato. Solo successivamente si trasferirà in MLS dove giocherà con la squadra di Toronto.

Lorenzo non è però l’unico campione d’Europa pronto a trasferirsi nella innovativa lega americana. Secondo quanto riporta Sky Sport anche Giorgio Chiellini è pronto a dire addio alla Serie A. Per il centrale livornese queste saranno le ultime settimane con la maglia della Juventus e solo dopo potrà dire addio e trasferirsi in MLS.

Non si conosce però quale sarà il club dell’esperto difensore centrale. Juventus chiamata quindi a rivoluzionare la propria rosa, partendo dalla difesa. La dirigenza bianconera è a caccia di un centrale di difesa mancino, un giocatore che possa completare il reparto dei titolari con Leonardo Bonucci e con l’olandese De Ligt.

Serie A, non solo cessioni: la Juve valuta un altro campione d’Europa

La squadra di Massimiliano Allegri cambierà sia il reparto difensivo che quello offensivo e potrebbero esserci diverse novità nella squadra bianconera della prossima stagione. La Juve inoltre, sottolinea Sky, lavora al ruolo di terzino sinistro e avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro del Lione Emerson Palmieri. Il giocatore è in prestito dal Chelsea ma difficilmente verrà riscattato dal club francese.

Oltre a questo la società bianconera studia rinforzi per il reparto offensivo e valuta diversi nomi per sostituire l’argentino Paulo Dybala. Il talento bianconero non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione e la Juve valuta alternative.