“C’è la decisione”: futuro Juventus, la sentenza cambia i piani di Allegri

La Juventus vuole concludere al meglio la stagione, ma la dirigenza lavora anche in vista della prossima stagione.

Con la vittoria contro la Fiorentina, la Juventus di Massimiliano Allegri si è assicurata la possibilità di disputare la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Il derby d’Italia è l’ultima opportunità per il club bianconero di concludere la stagione con almeno un titolo ed in questo finale di stagione la Juve vuole blindare la qualificazione Champions League.

La formazione torinese lavora però anche al futuro: la dirigenza tratta rinnovi di contratto e valuta invece giocatori al quale dire addio. Dopo l’annuncio riguardo la scelta di non rinnovare Paulo Dybala ed il rinnovo invece a Juan Cuadrado, in tanti attendevano la scelta su Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo italiano è in scadenza di contratto ed il suo futuro a quanto pare è lontano da Torino.

Il giornalista Sky Paolo Aghemo è apparso abbastanza sicuro riguardo il futuro dell’ex calciatore della Fiorentina: “C’è la decisione da parte della Juventus: il club non ha alcun interesse a proporre un nuovo contratto a Bernardeschi”.

Juventus, addio a Bernardeschi: pronta una rivoluzione in attacco?

Nelle ultime gare Bernardeschi aveva dato segnali positivi. Nel match di Coppa contro la Fiorentina è stato proprio il calciatore a sbloccare la gara ed ad avvicinare di fatto la qualificazione per la finale del club bianconero.

Dopo Dybala, Allegri dovrebbe quindi dire addio anche a Bernardeschi. Il reparto offensivo della Juventus potrebbe quindi avere un importante restyling con Allegri che potrebbe ritrovarsi l’attacco rivoluzionato. Il tecnico attende inoltre anche Federico Chiesa, fermo per un grave infortunio e che rientrerà direttamente nella prossima stagione