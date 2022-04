Juventus, nessuna pace per Allegri: l’annuncio sorprende i tifosi

Continuano le critiche nei confronti per Massimiliano Allegri: non sembra esserci pace per l’allenatore della Juventus

La conquista della finale di Coppa Italia da parte della Juventus, permetterà ad Allegri di ‘salvare’ la stagione. Non che la vittoria della Coppa cancelli un’annata da dimenticare, è chiaro. Ma perché un trofeo renderebbe meno amara una stagione iniziata con l’obiettivo di vincere qualcosa in più e superare gli ottavi di finale di Champions League. Così non è stato, ed è per questo che la Juve, insieme ad Allegri, si sono beccati parecchie critiche da tifosi bianconeri e addetti ai lavori.

In settimana, c’era stato l’intervento di Lapo Elkann su Twitter, che aveva evidenziato delle lacune nella Juve di Allegri soprattutto dopo l’1-1 col Bologna. Un “Siamo poco allegri” riferito all’allenatore bianconero, che aveva detto di guardare il bicchiere mezzo pieno dopo il pari. Quando non si vince e non si gioca bene le critiche arrivano e sono anche tante da controllare e non è finita qui.

Juventus, altra critica per Allegri

Anche Nicolò Pirlo, figlio dell’ex allenatore della Juventus Andrea, ha rilasciato su Twitter un commento riguardo i risultati dei bianconeri di questa stagione: “La Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio pure su questo?“. Una frecciatina niente male nei confronti di Allegri, in riferimento alla stagione che Andrea Pirlo ha condotto l’anno scorso. Vittoria di Coppa Italia e Supercoppa e il quarto posto.

Pirlo, infatti, è anche sicuro di conquistare un trofeo in più del suo successore. Il figlio Nicolò ha poi rettificato: “Mi riferisco alla modalità di gioco, non ad altro. Rispetto per il mister e i giocatori“. Tweet che hanno spaccato in due la tifoseria della Juve: c’è chi è d’accordo e chi no. Sta di fatto che per Allegri continua a non esserci pace e le critiche continuano a venire fuori.