“E’ noto non gradisca Allegri”: Juve, bordata al club dall’ex presidente

Bordata riguardo Massimiliano Allegri: Juventus ‘nel mirino’, ecco cosa ha detto l’ex presidente

La Juventus ieri ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo la Fiorentina nella semifinale di ritorno per 2-0. In 180′, la tanto criticata squadra di Allegri è riuscita a non subire un solo gol. Questo è anche un demerito della viola, che ha tenuto il pallino del gioco per entrambe le partite, ma non è riuscita a concretizzare. Tante le occasioni sprecate da parte degli attaccanti di Vincenzo Italiano. Adesso i bianconeri se la vedranno con l’Inter, in un derby d’Italia che si preannuncia infuocato come sempre.

Due squadre che sportivamente si odiano sempre. E il gol di Sanchez al 120′ di qualche mese fa ha alimentato ancor di più questa rivalità. A parlare del momento della Juventus, soprattutto di vicende dirigenziali, è stato Giovanni Cobolli Gigli ai microfoni di 1 Station Radio. Tanti i temi affrontati, soprattutto sul ruolo di Pavel Nedved e il ritorno di Alessandro Del Piero all’Allianz Stadium.

Juventus, Cobolli Gigli su Nedved-Allegri e Del Piero

Cobolli Gigli è molto chiaro sul ruolo di Nedved: “Non è adatto a fare il vice-presidente, conosciamo tutti il suo carattere. Agnelli se lo tenga se vuole, ma dovrebbe essere dirottato all’area tecnica. Anche se è noto che non gradisca Allegri”. Mentre su Del Piero e il ritorno alla Juventus: “Il suo unico demerito è quello di aver accettato un contratto ‘in bianco’, da un milione l’anno. E’ evidente che Agnelli sia permaloso e se la sia legata al dito”.

Si è parlato tanto nelle ultime settimane del possibile ritorno nel club da parte di Alessandro Del Piero. Addirittura con l’addio di Andrea Agnelli da presidente e l’insediamento di Lapo Elkann. Per ora si tratta solo di voci. In ogni caso, secondo l’ex presidente Nedved e Agnelli sono in disaccordo su Allegri.