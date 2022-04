La Juventus e le critiche di Lapo: il retroscena di Allegri spiazza tutti

Allegri risponde senza esitazioni alle critiche ricevute nell’ultimo periodo da Lapo: le parole del tecnico della Juventus a ‘Mediaset’.

La vittoria contro la Fiorentina è stata tanto netta quanto pesante. Un 2-0 tondo, arrivato non senza sofferenze, ma comunque in un momento della stagione in cui serviva un traguardo dal genere. La Juventus vola in finale di Coppa Italia e si candida al primo (e unico) trofeo della temporada.

Una finale ed un trofeo che potrebbero scacciare via le tante critiche che hanno travolto Allegri, da quando ha rimesso piede sulla panchina della Juventus. Non solo per il gioco (che continua a latitare), ma anche e soprattutto per i risultati che non hanno convinto i tifosi.

E anche parte dell’universo Agnelli: l’ultima frecciata, da parte di Lapo Elkann, che dopo il pareggio contro il Bologna ha twittato al veleno contro il tecnico livornese.

Juventus tra le critiche, Allegri risponde a Lapo (e non solo)

Parole che sono arrivate, ovviamente, all’attenzione di Massimiliano Allegri, che nel post gara ha risposto alle tante frecciate ricevute nell’ultimo periodo. Tra queste anche quella di Lapo: “È anche divertente. Lapo è uno dei primi supporter della Juventus”, spiega il trainer toscano ai microfoni di ‘Mediaset’.

“Lo sento spesso e ci siamo sentiti anche oggi – continua l’ex Milan – Poi ci sta, quando si perde siamo tutti scontenti. Io in primis. Anche perché mi girano abbastanza, soprattutto ad essere così lontani dal primo posto in classifica. L’anno prossimo dovremo farci trovare pronti. Chi lavora alla Juve deve avere l’ambizione di vincere”.

Infine, Allegri si toglie qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti dei media: “A volte vi leggo, vengo qui e mi viene da ridere. Tutte le cose che dite e scrivete… Fate delle robe a volte, le cambiate ogni tre giorni”, ha chiuso polemicamente il tecnico della Juventus.