Milan, tegola Ibra: quando torna? Spunta la data del rientro

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’inter, il Milan deve superare anche la ‘tegola’ che riguarda Ibra.

Dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan di Stefano Pioli torna a pensare al campionato. I rossoneri sono al comando della classifica della Serie A ma non hanno più tra le mani il loro destino, visto che l’Inter sarebbe prima in caso di un successo nel recupero del prossimo 27 aprile contro il Bologna di Mihajlovic.

Nonostante il 3-0 subito dai cugini subito in Coppa Italia, il Milan deve riprendersi subito per cercare di vincere lo Scudetto. I rossoneri ripartiranno domenica sera all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gara difficilissima per il ‘Diavolo’, considerando che i capitolini vivono un ottimo stato di forma.

Pioli dovrà inventarsi qualcosa in attacco per vincere la gara contro la Lazio, visto che la sua squadra ha segnato solo sei gol nelle ultime nove partite tra campionato e Coppa Italia. In queste ultime ore è arrivata una notizia che sicuramente peggiorerà la situazione nel reparto offensivo del Milan.

Milan, tegola Ibra: il rientro dell svedese potrebbe esserci contro la Fiorentina

Come quanto raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Zlatan Ibrahimovic non dovrebbe essere a disposizione di Pioli neanche per la partita di domenica contro la Lazio. Le condizioni fisiche dello svedese sono migliorate, ma il calciatore ancora deve riprendersi del tutto dalla ricaduta al ginocchio.

Se non dovesse esserci contro la Lazio, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, Ibrahimovic tornerebbe quasi sicuramente per la partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il ritorno dello svedese , il cui futuro con il Milan è ancora tutto da decidere, per i rossoneri è fondamentale per cercare di strappare lo Scudetto all’Inter.