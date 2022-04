Juve, mani nei capelli per Agnelli: il grande ex rovina i piani, sfuma il colpo

La Juve si concentra sul presente ma guarda anche al futuro: per la difesa il profilo è stato individuato, ma l’ex rovina i piani bianconeri

La Juventus lavora per consolidare il quarto posto in classifica di Serie A e per disputare al meglio la finale di Coppa Italia. La gara contro l’Inter sarà, quindi, un altro importante crocevia di questa stagione. Da questo momento in poi è vietato sbagliare per la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Inoltre, anche in ottica calciomercato sono arrivare importanti novità.

La Juventus, quindi, oltre agli ultimi impegni da affrontare sul campo in questa parte finale di stagione, sta anche già lavorando in ottica calciomercato. Diversi sono i profili nel mirino del club per la prossima sessione estiva di mercato. Uno su tutti andrebbe a garantire il rinforzo migliore per la difesa bianconera: si tratta di Antonio Rudiger.

Il giocatore è sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2022 e ancora non è chiaro se deciderà di rinnovare e continuare a vestire la maglia dei Blues, o se partirà a parametro zero. La Juventus vorrebbe perciò portarlo a Torino, approfittando appunto della gratuità del suo cartellino, ma c’è chi insidia l’operazione.

Calciomercato Juve, Ancelotti complica le cose per Rudiger: vorrebbe il difensore centrale al Real Madrid

Dalla Spagna, il ‘Marca’ rivela che su Antonio Rudiger si sta facendo concreto anche l’interesse di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid ha eliminato in Champions League proprio il Chelsea, attuale club proprietario del difensore, accedendo alla semifinale della competizione. Mentre in campionato continua il suo percorso a vele spiegate, guidando LaLiga in vetta alla classifica con 78 punti.

Lo stesso Ancelotti, in vista del futuro e della sessione estiva di calciomercato che si sta avvicinando, avrebbe chiesto direttamente a Florentino Perez di poter portare in squadra Antonio Rudiger. Proprio quel difensore che la Juventus aveva visto come concreto obiettivo per una trattativa da poter imbastire in questo periodo che si avvicina. Il grande ex, Carlo Ancelotti, ha tuttavia lanciato l’offensiva per poter rovinare i piani bianconeri.