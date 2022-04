No a Jorginho, la Juventus ha già scelto il nuovo regista

Fagioli alla Juventus nei panni di nuovo regista, ma spalleggiato dalla presenza di alcuni centrocampisti di caratura internazionale. Sarà questo il piano bianconero in vista della prossima stagione per ridare linfa vitale al centrocampo

La Juventus non presenterà alcun tipo di offerta al Chelsea per Jorginho. Potrebbe essere questa la decisione definitiva del club bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Jorginho non rientrerà nei piani del club, ma la sensazione è che Cherubini e Arrivabene punteranno sul ritorno in prima squadra di Fagioli, pronto a far ritorno a Torino dopo il prestito alla Cremonese. Il giovane gioiellino bianconero sarà aggregato definitivamente in prima squadra.

Fagioli alla Juventus e no secco a Jorginho. Chiaramente, come già confermato da alcune indiscrezioni di mercato, i bianconeri punteranno con forte decisione su due centrocampisti. Pogba resta un chiaro obiettivo immediato, e non è escluso che la Juventus possa puntare forte anche su Milinkovic Savic. Uno non escluderà l’altro.

Fagioli torna alla Juventus: no a Jorginho per il ruolo di regista

La Juventus non presenterà un’offerta al Chelsea per Jorginho, neanche di fronte a un esborso economico da circa 10-12 milioni di euro. I bianconeri richiameranno Fagioli alla base per poi investire i risparmi su due centrocampisti capaci di attaccare gli spazi e creare superiorità numerica.

Fagioli sarà affiancato dall’esperienza di due interni di centrocampo dalla caratura internazionale. Milinkovic Savic e Pogba, nella fattispecie, potrebbe sposarsi alla perfezione insieme a Fagioli, Locatelli e Zakaria. Possibile conferma anche per Rabiot, mentre McKennie, Arthur e Ramsey potrebbero salutare Torino.