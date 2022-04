“Se vogliono che me ne vada…”: dalla Premier l’annuncio che scuote il mercato

Con la stagione sportiva che giunge al termine, è arrivato il momento di tirare le somme per il calciatore del Liverpool: resterà o andrà via?

Da mesi Mohamed Salah e il Liverpool avanzano discorsi e negoziazioni per il rinnovo di contratto. La questione è abbastanza urgente, perché l’attuale vincolo dell’egiziano scadrà nell’estate del 2023, ragion per cui i Reds potrebbero perderlo a zero.

L’ex Fiorentina e Roma è considerato un simbolo dai tifosi del Liverpool e i suoi numeri giustificano l’importanza che riveste. D’altro canto, non si può ignorare che l’attaccante è giunto ai 30 anni, per cui la parabola verso il futuro sarà necessariamente discendente.

Per tale ragione, la società inglese comincia a riflettere sul da farsi e, secondo le dichiarazioni dello stesso Salah, la sua permanenza in squadra non è da dare per scontata.

Liverpool, dal rinnovo all’addio? Salah apre allo scenario inaspettato

Fino a qualche giorno fa le indiscrezioni giunte dall’Inghilterra parlavano di un contratto molto importante con aumento dell’ingaggio. Dopo una lunga negoziazione, verosimilmente le parti erano giunte a concordare su un quadriennale da 480mila euro a settimana per Salah. Il tutto con la totale approvazione anche da parte di mister Klopp.

Tuttavia, non si è saputo più nulla. Un periodo si stasi e poi l’intervista concessa da Salah a ‘FourFourTwo’. A domanda precisa sul futuro, l’egiziano ha risposto in un modo che lascia intendere quanto in realtà sia ancora tutto in bilico: “I soldi non c’entrano niente. I tifosi sanno che tengo a loro, ma non c’entra il guadagno. Mi resta ancora un anno di contratto. Se vogliono che vada via, allora è un altro discorso!”. Forse il calciatore si aspettava un atteggiamento diverso da parte della società e l’estate in tal senso darà modo di capire quando conterà per il Liverpool insistere.