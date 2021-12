“Sono felice”: nuova squadra per Salah, ammissione in diretta

Salah è intenzionato a restare al Liverpool: la sua posizione dipende dalla questione rinnovo, inoltre è felice dell’interesse del Barcellona

Il Barcellona vuole rinforzare la squadra per dare l’assalto alla qualificazione in Champions League, obiettivo minimo di una stagione cominciata tutt’altro che bene. Sabato, nel match contro il Betis, anche Xavi è incappato nella prima sconfitta da quando dirige i blaugrana. Mercoledì, i catalani faranno visita al Bayern Monaco e hanno bisogno dei tre punti per essere sicuri di raggiungere il piazzamento per gli ottavi di finale. Intanto, dall’Egitto sono arrivate le dichiarazioni di Mohamed Salah che accendono i sogni sul futuro.

Barcellona, Salah non ha dubbi: “Dipendesse da me resterei al Liverpool. Felice dell’interesse dei blaugrana”

Momo Salah, grande protagonista con la maglia dei ‘Reds’, ha fatto il punto sulla sua situazione in un’intervista concessa al media egiziano “MBC Masr Tv”. Durante questa, l’attaccante ha parlato del suo rinnovo con la formazione di Anfield: “L’ho già detto molte volte, se dipendesse da me, resterei al Liverpool però il mio destino è nelle mani dei dirigenti. Sono loro a dover risolvere questa situazione. Non è solo una questione economica ma quest’ultima influisce sulla percezione della volontà e dell’apprezzamento del club”.

Un accordo non è stato ancora raggiunto e tra le società alla finestre per comprendere il futuro dell’ex Roma e Fiorentina ci sarebbe anche il Barcellona: “Mi rende felice l’interesse di un club come il Barcellona, tuttavia sono contento al Liverpool e vedremo cosa succederà in futuro. In questo momento preferisco rimanere in Premier League, è il miglior campionato europeo.

Un’altra squadra interessata a mettere sotto contratto Salah è il Psg, come riferisce ‘As’. Secondo il quotidiano spagnolo, i parigini vedono l’egiziano come il sostituto perfetto di Mbappé se alla fine il francese dovesse firmare per il Real Madrid incorporandosi dall’inizio della prossima stagione.