“Andrò in America”: Serie A, addio pesante e colpo di scena

Dopo molti anni di onorato servizio in Serie A una stella ha rivelato in un’intervista di avere le idee chiare sul proprio futuro.

La Serie A 2021/2022 si avvia alla conclusione, e anche se molte squadre sono ancora in corsa per raggiungere i rispettivi obiettivi è logico che il pensiero di tanti corra già alla prossima estate. Un discorso che vale per tifosi, club e gli stessi giocatori.

Così, se molte squadre provano già a imbastire le trattative che in futuro cambieranno il volto delle rose – tra le tante l’Inter, presa tra il possibile arrivo di Dybala e il tutt’altro che improbabile addio di Lautaro Martinez – non sono pochi i calciatori che in questo momento riflettono sul proprio futuro.

Tra questi anche Gary Medel, difensore e centrocampista del Bologna che il prossimo 3 agosto compirà 35 anni. Con il contratto in scadenza a giugno, il cileno viene da molti considerato in partenza dopo oltre 150 presenze in Serie A distribuite equamente tra le 3 stagioni all’Inter dal 2014 al 2017 e le tre, compresa quella in corso, vissute sotto le Due Torri.

Medel: “Serie A addio? Si, ma non subito”

Il grintoso cileno secondo molti addetti ai lavori avrebbe già deciso, terminata l’esperienza in Emilia, quale sarà il suo futuro. Un vero e proprio ritorno a casa, a Santiago, nell’Universidad Católica dove ha iniziato una carriera che lo ha portato poi a indossare le maglie di Boca Juniors, Siviglia, Cardiff City e Besiktas oltre appunto a quelle di Inter e Bologna.

Un finale di carriera suggestivo, che lo stesso Medel non ha negato in un’interessante intervista rilasciata a ESPN. Con una precisazione però: tutto si verificherà nell’estate 2023, perché è sua intenzione disputare ancora una stagione in Europa. Possibilmente in Serie A, ancora con il Bologna.

“Se tornerò in Sud America sarà per indossare la maglia dell’Universidad e giocare la Libertadores. Non esistono alternative. È molto probabile che tornerò, ma prima voglio fare un altro anno in Europa” ha affermato Medel, protagonista nella recente sfida tra Juventus e Bologna.

“Ho già parlato con il presidente, ma adesso voglio restare qui per un altro anno. Non gioco in un top club, ma scendo in campo ogni settimana contro grandi giocatori e questo mi motiva. Sto parlando con il Bologna per il rinnovo e credo che troveremo un accordo.”