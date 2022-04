“Può succedere”: Inter, l’annuncio spiazza Inzaghi e i tifosi

L’Inter prepara a un calciomercato estivo dove i valori tecnici dovranno coincidere con gli equilibri economici. E un big potrebbe partire.

Rinata dopo un periodo difficile con il fondamentale successo sulla Juventus, l’Inter si prepara a un finale di stagione che può regalare ancora enormi soddisfazioni. C’è una finale di Coppa Italia da giocarsi ancora con i bianconeri, c’è soprattutto uno Scudetto in bilico con Milan e Napoli da prendere con un rush finale quasi perfetto.

Subito dopo sarà nuovamente tempo di calciomercato. E la dirigenza nerazzurra dovrà preparare una stagione, la 2022/2023, in cui la Beneamata dovrà continuare a competere per i massimi obiettivi. Con la necessità, ancora una volta, di far quadrare i conti.

Servono alchimie importanti, e nessuna operazione può essere sbagliata. Servirà la capacità di agire al momento giusto ma anche la capacità di fare le giuste valutazioni per salvare il bilancio senza diminuire il valore tecnico della rosa. Un ragionamento che vale soprattutto in attacco, dove l’obiettivo principale resta sempre Paulo Dybala. E che potrebbe registrare l’addio di Lautaro Martinez.

Inter in sospeso: se arriva Dybala parte Lautaro?

Certo l’ideale sarebbe accoppiare la Joya al Toro, formando così una coppia argentina di altissimo livello. Ma ci sono appunto i conti da far quadrare, e Lautaro rappresenta uno degli asset nerazzurri più importanti in uscita.

Un ragionamento che è al centro di un editoriale di Alfredo Pedullà su WilliamHillNews: l’arrivo di uno non presuppone necessariamente l’addio dell’altro, ma secondo l’esperto giornalista è un ragionamento molto concreto in casa Inter.

Perché se Dybala sembra aspettare i nerazzurri, dopo il traumatico addio alla Juventus e registrato il mancato interesse dell’unica alternativa davvero affascinante, il Barcellona, Lautaro è molto richiesto in Spagna. Soprattutto dall’Atletico Madrid, che non stuzzica la fantasia della Joya ma avrebbe la forza economica per regalarsi il Toro.

Per Pedullà l’indiziato principale per lasciare spazio a Dybala nel quartetto di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi sarebbe Alexis Sanchez. Il cileno ha offerto prestazioni tutto sommato positive, ma guadagna tanto e non è una prima scelta. Allo stesso tempo, però, la possibilità di incassare 70-80 milioni dall’Atletico e regalarsi la Joya a zero aprirebbe ad altre opportunità importanti.

Come ad esempio Scamacca, che resta nel mirino nerazzurro e rappresenterebbe un’alternativa giovane, italiana e di spessore a Dzeko. E se il sogno di un ritorno di Lukaku sembra destinato a restare tale, servono comunque i soldi per chiudere l’affare Bremer con il Torino. Insomma, Dybala in e Lautaro out: per Pedullà un’eventualità tutt’altro che improbabile.