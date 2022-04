“In prestito”: Donnarumma, ritorno in Serie A e soluzione a sorpresa

Donnarumma torna in Serie A? Spunta uno scenario possibile per il rientro di Gigio in Italia, coinvolta una big.

Che l’esperienza di Gigio Donnarumma in casa Paris Saint Germain sia stata condita da poca certezza e tanta instabilità, è un dato ormai conclamato. Il portiere italiano ha vissuto una stagione in chiaro scuro, con tante panchine ed un’alternanza che ha logorato sia lui che il suo diretto rivale per una maglia da titolare. Da questo nascono le parole delle scorse ore di Keylor Navas, che ha chiarito ampiamente quanto la situazione venutasi a creare all’ombra della Tour Eiffel debba cambiare drasticamente.

E’ impensabile, quindi, che la prossima stagione restino entrambi al PSG. Di sicuro non a queste condizioni. Ma è altrettanto chiaro che a Gigio serve un posto fisso da titolare, in grado di esaltarne le doti e ridargli anche quella fiducia che nel corso di questa stagione è sembrata un po’ persa. Cosa fare? Ad oggi un addio ai parigini appare improbabile, anche perchè rispetto al costaricano Gigio ha delle carte in più da giocare.

Donnarumma, ritorno in Serie A? Possibile in prestito, ecco dove

Il portiere della nazionale è più giovane, arrivato a parametro zero e con delle prospettive di crescita ancora larghissime. Per questo sarebbe assurdo vedere una permanenza del 35enne Navas a discapito di un addio di Gigio. Certo, tutto può accadere e dunque anche l’eventualità di una cessione del portiere italiano non può essere scartata a priori.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, un possibile addio di Donnarumma al PSG potrebbe essere soltanto momentaneo. Dunque, in prestito. Ma dove? Il ritorno in Serie A pare la possibilità più concreta in caso di addio, anche se è da scartare categoricamente un rientro al Milan. La Juventus – riporta la rosea – non ha mai perso di vista di Gigio, ed allora ecco che una soluzione bianconera in prestito pare una soluzione plausibile. Da qui ai prossimi mesi capiremo di più sul futuro dell’estremo difensore campione d’Europa.