Inter-Roma, doccia fredda per il tecnico: un top salta il big match

Alla vigilia del match tra Inter e Roma arriva la notizia inaspettata. Indisponibile uno dei possibili protagonisti, salterà il big match.

Inter-Roma è una partita fondamentale per entrambe le squadra. I nerazzurri, come lasciato intendere dal tecnico Simone Inzaghi nella conferenza stampa di oggi, devono fare punti per alimentare la loro corsa Scudetto. Dall’altro lato la Roma non può permettersi di lasciare punti, pena possibile sorpasso di Lazio e Fiorentina.

E proprio i giallorossi di José Mourinho devono fare i conti con un’assenza importante che certamente peserà molto nelle scelte del tecnico portoghese. Oltre agli squalificato Zaniolo e Fuzato, il tecnico della Roma dovrà fare a meno anche di Bryan Cristante.

Il centrocampista ex Milan e Atalanta, quest’anno uno dei calciatori con più presenze da titolare della Roma, non è partito alla volta di Milano. Non sarà quindi a disposizione di José Mourinho per il match contro l’Inter di domani sera.

Roma, Mourinho tra campionato e Conference League

La Roma, che al momento è l’unica italiana rimasta ancora in corsa per un trofeo europeo, è attesa da un finale di stagione decisamente pieno. Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Napoli al Diego Armando Maradona, i giallorossi sono al quinto posto in campionato.

Troppo lontana la Juventus, attuale detentrice del quarto posto, per sperare in un posto Champions. Troppo vicine Lazio e Fiorentina per rilassarsi e correre il rischio di scivolare in classifica fuori la zona Europa League. In tutto ciò, dopo il delicato scontro con l’Inter, i giallorossi sono attesi alla semifinale d’andata di Conference League contro il Leicester. Prima delle due gare che potrebbero essere il primo passo per la Roma per provare a portare all’ombra giallorossa del Colosseo un trofeo continentale atteso da troppo tempo dalle parti di Trigoria.