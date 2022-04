Juve, colpo in casa PSG: primi contatti per arrivare al campione

La Juve pensa già alla prossima sessione del mercato: avviati i contatti con la stella del PSG in scadenza di contratto. Affare possibile.

Lavori in corso per costruire la Juventus del futuro. Alla fine del campionato manca un mese e i due obiettivi rimasti devono ancora essere conquistati ma intanto il club ha già iniziato a muoversi al fine di pianificare le prossime mosse di mercato. I riflettori, in particolare, sono puntati sul reparto offensivo che nei prossimi mesi andrà incontro ad un vero e proprio restyling.

Alvaro Morata e Moise Kean, ad esempio, risultano ad un passo dall’addio. Lo spagnolo vorrebbe restare ma i bianconeri non sono intenzionati a versare nelle casse dell’Atletico Madrid i 35 milioni necessari per riscattarlo a titolo definitivo. L’ex Everton, infine, ha deluso le aspettative andando incontro a numerose prestazioni negative (appena 5 gol in 38 presenze complessive).

A loro si aggiungerà poi Paulo Dybala, il cui futuro resta tutto da scrivere. Su di lui ci sono l’Inter (pronta a mettere sul piatto un triennale), il Milan, l’Atletico Madrid ed il Manchester United ma l’argentino prenderà una decisione definitiva in merito al proprio futuro soltanto più avanti. Tante partenze, a cui faranno seguito altrettanti acquisti. I nomi finiti nel taccuino della Juventus sono numerosi, compreso Angel di Maria.

Juve, idea Di Maria: affare possibile

Il contratto che lega l’esterno al Paris Saint Germain scade a giugno e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. L’opzione che prevede il divorzio è quindi quella più concreta, con il giocatore che ha cominciato a guardarsi intorno. Il profilo piace molto alla società che in queste ore ha avuto i primi contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione.

A confermarlo è stato Gianluca Di Marzio di ‘Sky Sport’: Di Maria, in particolare, “si accontenterebbe di un contratto breve di un anno o due dato che che vorrebbe chiudere la carriera in Argentina. Sarebbe una soluzione importante e limitata nel tempo che permetterebbe alla Juve di far crescere giocatori giovani”. Il colpo può andare in porto a determinate condizioni: la Juventus ci pensa, il post-Dybala sta prendendo forma.