Juve, la rivelazione inaspettata fa esultare i tifosi: il top esce allo scoperto

Juve, il bianconero parla della scorsa edizione di calciomercato e rilascia dichiarazioni inaspettate: ecco cos’ha rivelato

La Juventus è stata senza dubbi la regina del calciomercato dello scorso gennaio. L’arrivo di Dusan Vlahovic ha sicuramente rivoluzionato tutto. Specialmente il reparto offensivo bianconero che ha visto arrivare un forte innesto, non registrando perdite con operazioni in uscita.

Alvaro Morata si è quest’oggi, a tal proposito, raccontato ai microfoni di ‘Men’s Health’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti su quanto vissuto nel mese di gennaio. Il suo addio alla Juventus, dopo la seconda esperienza vissuta tra le file bianconere, sembrava infatti essere realmente vicino.

Su di lui forte e concreto si era fatto l’interesse del Barcellona. Il club spagnolo sarebbe stato disposto a trovare una quadra sulla trattativa con la Juventus e, d’altro canto, anche con l’Atletico Madrid (che è comunque il club proprietario del cartellino di Morata). Tutto è stato poi stato bloccato per un motivo ben preciso.

Juve, arriva la rivelazione di Morata su quanto avvenuto a gennaio: “Allegri mi ha detto che sarebbe arrivato un altro attaccante”

Alvaro Morata, in prestito alla Vecchia Signora dall’Atletico Madrid, è alla sua seconda esperienza tra le file della Juventus. A gennaio sembrava essere sul punto di lasciare il club bianconero ma poi, una congiuntura in particolare, ha fatto sì che la situazione cambiasse. Come riportato da ‘Men’s Health’, l’attaccante spagnolo ha rivelato: “Le opzioni erano diverse. Ho parlato con Allegri, perché io so di non essere un attaccante adatto al gioco fisico. Ho la necessità di avere spazi per correre”.

“Allegri – ha proseguito Morata – mi ha però detto che stava per arrivare un altro attaccante. Una prima punta. Così io avrei potuto giocare nel mio ruolo, da seconda punta dietro di lui. A quel punto tutte le porte si sono chiuse. Futuro? Non dipende solo da me. Non so cosa accadrà, ho ancora un contratto con l’Atletico Madrid. Sono felice sia in Italia che in Spagna”.